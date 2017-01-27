Автор: Анастасия Байдракова

Взяли под арест в зале суда

Опубликовано: 26.01.2017 18:06

Пятеро обвиняемых в изготовлении и распространении поддельного алкоголя в Иркутской области ближайшее время проведут в следственном изоляторе. Почти 30 тонн контрафакта они готовы были отправить на рынки и в магазины не только Приангарья, но и соседней Бурятии. Сейчас жидкости изъяли и направили на экспертизу.

В экспертно-криминалистический центр на анализ поступают тысячи образцов спиртосодержащих жидкостей. Особенно большая нагрузка в последний месяц. После массового отравления "Боярышником" в Иркутске работу усилили по всей области. Проверяют крепость, объемную долю спирта, качественный состав жидкостей. Есть и возможность экспресс-сканирования, чтобы выявить метил.

В лабораторию доставили на анализ также изъятое в спецоперации, которая прошла на этой неделе. Совместная работа полиции, спецназа и ФСБ позволила обнаружить подпольные мини-заводы в двух городах - Иркутске и Усолье-Сибирском. Распространяли поддельный алкоголь в Приангарье и Бурятии. В том числе, при обысках обнаружили заготовки для бутылок под "Боярышник". Сырьем служила жидкость из канистр, на этикетке которых крупно "не принимать внутрь!". "Организован круглосуточный режим принятия на экспертизу спиртосодержащих жидкостей. И объем, конечно, еще резко увеличился. Это косметические лосьоны, которые продаются у нас в розничной сети, "Боярышник" по-прежнему, спиртосодержащие жидкости, емкости со спиртом, разлитые в пластиковые бутыли 5-литровые, 20-литровые", - говорит Людмила Рандина, начальник отдела экспертиз материалов, веществ и изделий ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области.

По делу о подпольных цехах полиции удалось задержать шестерых, в том числе владельцев бизнеса. Один из мужчин официально занимался розливом воды, имел все разрешения, был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Сегодня он предстал перед судом в качестве обвиняемого по делу. Суд назначил меру пресечения арест. Так же, как и четверым его подельникам.