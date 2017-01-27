Автор: Екатерина Лыкова

Мусор будут сортировать, а полигон увеличат

Опубликовано: 26.01.2017 17:45

Сортировочный комплекс для бытовых отходов появится на иркутском полигоне в этом году. А саму площадку для мусора увеличат на 5 гектаров. Это позволит еще 10 лет утилизировать отходы. Программа развития рассчитана на 5 лет.

Средства возьмут из инвеститиционной составляющей тарифа. С нового года это 40 рублей с каждого кубометра мусора. Тариф в 2017 году увеличился почти на 3,5%. Стоимость за утилизацию мусора уменьшилась, а за перевозку, наоборот, возросла. Теперь жители многоквартирных домов Иркутска будут платить 46 рублей 80 копеек в месяц. А частный сектор 87,5 рублей. Правда, оплачивать услугу люди не спешат. "На начало прошлого года средняя собираемость по частному сектору была порядка 10%, сейчас она выросла до 20%, а в некоторых округах, Свердловский хочу отметить, до 25%, работа положительная. Будут платить деньги, и у нас будут прекрасные контейнерные площадки, их будет больше, частота вывоза мусора будет чаще", - сказал Алексей Бондарев, заместитель директора МУП "Спецавтохозяйство".

Жителям частного сектора необходимо заключить договор. Для этого нужно прийти в МУП "Спецавтохозяйство" с паспортом. Чем больше будет сознательных иркутян, тем чище и экологичнее будет город. Кстати, каждый муниципалитет самостоятельно устанавливает тарифы и нормативы. Пересчет ведут раз в три года. 2017-й как раз стал годом новых цен. А на ликвидацию стихийных свалок в Иркутске в этом году планируют потратить 4 миллиона 300 тысяч рублей. В первую очередь, мусор уберут в Жилкино, на Батарейной и в поселке Кирова.

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