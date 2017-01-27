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Автор:
Татьяна Алексеева

За взятку в 30 тысяч получил 7,5 лет лишения свободы условно

Опубликовано: 26.01.2017 17:38

Изображение Условный срок за реальные деньги. Кировский районный суд Иркутска вынес приговор инспектору ДПС за получении взятки.

Полицейский остановил автомобиль жителя Усть-Илимска. Сотрудник ДПС выразил сомнение, что машина зарегистрирована, и предположил, что она находится в угоне. Но дело можно решить миром за 30 тысяч рублей. У водителя с собой было только 20, он передал деньги сотруднику. А затем обратился по телефону доверия в ГУ МВД России по Иркутской области и рассказал обо всем. Деньги у полицейского изъяли, сам он предстал перед судом и получил 7,5 лет лишения свободы условно, штраф в 100 тысяч рублей и запрет занимать определенные должности.

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