Автор: Яна Романова

В Усольском районе открыли производство российской техники

Опубликовано: 26.01.2017 17:36

Импортозамещение на селе. В Усольском районе открыли производство российской техники для малого бизнеса. Первый образец "местных" механизированных грабель уже готов. Предприятие готово обеспечить техникой не только фермеров Иркутской области. Чем готовы "брать" заказчиков?

Это горы картофеля. За прошлый год в крестьянско-фермерском хозяйстве под Усольем поставили рекорд: собрали урожай 4,5 тысяч тонн корнеплода. Можно за раз накормить 80 тысяч жителей. Возможно, сегодня на ужин у вас картофель именно этого производителя. Объемы будут наращивать, фермеры в этом году вошли в инвестиционный проект по овощеводству. "В основном приобретение техники, оборудования. Проект овощной предусматривает приобретение мелиоративных систем. Чего не было раньше. Для овощей очень важен полив", - отмечает Леонид Кичигин, агроном крестьянско-фермерского хозяйства.

Нужна и другая сельхозтехника. Зерновой комбайн, например, отработал уже 2 сезона. Производство российское, импортные машины в разы дороже. Будут брать также "наше". Местное сельскохозяйственное машиностроение тоже в Усольском районе. Все необходимые станки есть. Про рабочих без ложной скромности здесь говорят: они могут подковать блоху. А если совсем просто: на предприятии знают, как облегчить труд фермера. "В современном мире все переходят на механизированную заготовку кормов. Это трактор, косилка, волковые грабли, пресс, погрузчик с трактором, тележка. Один человек со всем этим справляется", - сказал Сергей Горбунов, заместитель генерального директора ремонтно-технического предприятия.

В этих цехах вершат будущее продовольственной программы Иркутской области. Здесь сегодня открыли производство российской техники для малого бизнеса. Сейчас здесь собирают волковые грабли. В фермерских хозяйствах без них никуда. Первая партия - 30 штук. Если дело пойдет, замахнутся на тысячу в год. "Перед этим предприятием мы ставим задачу обеспечить частный сектор такой техникой. Почему ее не берут частники, потому что она очень дорогая. Сейчас у гендиректора спросил, у него на 30% идет удешевление техники, которая поставляется из других регионов, и в 3 раза дешевле, чем импортная техника. В рамках президентской программы по импортозамещению этому предприятию отводим особое место", - говорит Александр Кириленко, первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

А еще в цехах займутся ремонтом зерноуборочных комбайнов. Это новое направление для Иркутской области. Ранее восстанавливали только тракторы. Компенсировать затраты будет областной бюджет. И первые заказы уже есть.