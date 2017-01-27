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Автор:
Алексей Келэвро

Иркутские хирурги восстановили пациентке поврежденную руку

Опубликовано: 26.01.2017 17:18

Изображение Тяжелую травму женщина получила на производстве. То, что раньше казалось чудом, сегодня ежедневная работа талантливых специалистов. О том, как работают врачи областной больницы, наш следующий материал.

Елена Ушакова заново учится двигать пальцами. После того как рука угодила в огромную техническую мясорубку, собирать ее пришлось буквально по частям. На чудо рассчитывать не приходилось. Только экстренное вмешательство хирургов! Две долгие и сложные операции, которые можно назвать уникальными. Спасение покалеченной конечности, по словам опытных хирургов, не только их заслуга. В таких случаях счет идет на минуты. Успех зависит от оперативной доставки в больницу врачами скорой помощи и от действий людей, которые оказались рядом с пострадавшим в критический момент. "Сотрудники МЧС извлекли конечность. Они очень кропотливо это сделали, что и позволило нам сделать реконструкцию, потому что очень сложно извлечь конечность из механизма", - сказал Денис Корнилов, хирург отделения микрохирургии Иркутской областной клинической больницы.

В микрохирургическом отделении работа идет непрерывно. Операционный стол практически не пустует. На помощь опытным специалистам пришли высокоточные микроскопы. Молодой человек повредил острым предметом запястье. Однако восстановление пошло не так, как хотелось. В результате он частично перестал двигать пальцами. Сейчас ему заново сшивают связки, сухожилия и нервы. В общей сложности в 2016 году через золотые руки этих врачей прошли 1200 пациентов. "800 плановых операций и почти 400 экстренных. Из них 12 подобного плана. 8 с полным отсечением конечности", - сообщил Иван Попов, заведующий отделением микрохирургии Иркутской областной клинической больницы.

По словам хирургов, львиная доля подобных травм происходит на опасном производстве. Люди пренебрегают правилами, попадают под лезвие циркулярки или фрезерного станка. Вторая из причин - бытовые и криминальные ранения.

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Иркутские хирурги пришили пациентке оторванную руку
Анонимный посетитель 26 января 2017 г., 18:43
 
Сообщений: 52026
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65611
 
Анонимный посетитель 26 января 2017 г., 18:43
 
Сообщений: 52026
Регистрация: 01.01.2010

Олег писал(а):
Здравствуйте. Люди будьте всегда очень внимательны к себе и окружающим.
всего всем доброго.
 
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