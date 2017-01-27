Автор: Ирина Белогривая

Ученые продолжают исследовать "Коврижку-4"

Опубликовано: 26.01.2017 17:08

Привет из позднего палеолита. Древнее жилище, предметы быта и даже ювелирное украшение нашли на берегу реки Витим. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета изучают стоянку каменного века на севере области. Возраст "Коврижки-4" - так называется объект - насчитывает 18 тысяч лет. Каждый год там находят новые артефакты. Работы, признаются археологи, хватит еще на несколько лет.

"Похоже, мы открыли там искусство". Археолог Алексей Тетенькин показывает нам костяную поделку. Есть все основания полагать, что относится она к антропоморфным фигуркам. Изображениям человека в первобытном искусстве. На Витиме оно, похоже, было. Уже 8 тысяч лет назад. Об этом говорит еще одна находка - обломок графитовой подвески.

Байкало-Патомское нагорье - один из самых изученных археологами районов. Раскопки там ведутся с 70-х годов прошлого века. Но "Коврижка-4", найденная в 2003 году, открыла новую страницу в истории местности. Она старше соседних памятников минимум на три тысячи лет. Центральная находка - древнее жилище человека. Предположительно, чум. Его диаметр около 4,5 метров. Внутри было два очага. Один на входе, второй в центре. С ним пока больше всего загадок. На кострище обнаружили песчаный наброс, в котором содержался черный илистый грунт. По ягнению археологов, его специально принесли в жилище. Что это за вещество и для чего оно было на очаге, пока неясно. Есть только версии. "Сейчас мы делаем комплексный геохимический анализ этого песка. Но, похоже, это был какой-то ритуал закрытия этого кострища. Или это, возможно, была своего рода технология теплого пола. Когда разводили костер, разметали по площади угли и засыпали особым веществом. И, возможно, потом ложились спать", - говорит Алексей Тетенькин, археолог, доцент кафедры ИрНИТУ.

Интересно и то, что чум условно делился на зоны. В правой части нашли все, что связано с кухонными принадлежностями, ножи и скребки. А в левой, вероятно, изготавливали вкладные лезвия в охотничьи наконечники. Такое своеобразное деление на мужскую и женскую половину. Зубы снежного барана, обуглившиеся древесные остатки и даже бусинки. Сейчас все находки тщательно изучаются. А летом планируется очередная экспедиция на Витим. Каждый год археологи едут туда и не знают, чего ждать. "Коврижка-4" постоянно удивляет и подбрасывает новые загадки.