Автор: Марина Беклемишева

Краеведческий музей: артефакт №5

Опубликовано: 26.01.2017 17:00

Древняя чаша бессмертия и доспехи японского самурая. Сегодня в рубрике "235 артефактов" Иркутского областного краеведческого музея расскажем об экспонатах, чья история насчитывает несколько веков. Эти предметы хранят тайны столетий, и лишь по легендам, передаваемым из поколения в поколение, мы можем немного приоткрыть секреты истории.

Испить нектар бессмертия. Об этом люди грезили веками. И если верить древним китайским легендам, эликсир вечной молодости хранился в фарфоровых вазах. Этот экспонат датирован XVI веком и выполнен в технике подглазурного кобальта. Это значит, что на сосуд рисунок нанесли еще до обжига. На вазе изображены 8 бессмертных: даосские божества символизируют бедность, богатство, аристократизм, плебейство, старость, молодость, мужественность и женственность. Каждый из них приносит свой вид удачи. В краеведческом музее большая коллекция древнего китайского фарфора. Есть и легенда, как китайцы изобрели этот вид керамики. "В местечке Гаолин бедным крестьянином была найдена белая глина, из которой смастерил, слепил игрушку для своего сына, который случайно обронил ее в костер. И когда утром крестьянин стал разгребать золу, то увидел, что эта фигурка не только не сгорела, но и стала еще более прочной. И они с супругой решили изготавливать из этой белой глины фарфор", - рассказала Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

Легенды Востока встречают посетителей и в отделе музея "Окно в Азию". Здесь хранятся доспехи японского самурая XVI века. Таких не встретишь ни в одном другом музее Сибири. Как обмундирование попало в музей, точно сказать нельзя. Скорее всего, когда-то их привезли коллекционеры. Броня состоит из металлических пластин, покрытых кожей и лаком. Благодаря шарнирному соединению деталей, пришитых друг к другу шелковыми нитками, доспехи не стесняли движения воинов и надежно защищали от острых мечей противников. Такая конструкция легла в основу современных изобретений. "Дизайнеры, которые пытались создать бронежилет, взяли за основу именно доспехи японского самурая. И это дизайнеры сделали как раз для армии Соединенных Штатов Америки. Настолько мобильна, настолько легка, настолько не стесняла движений воина", - сказала Ирина Коренева.

Какие еще тайны и легенды хранит Иркутский краеведческий? Следите за проектом "235 артефактов" на сайте музея museum.irkutsk.ru и в нашей программе.