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Автор:
Николай Бессонов

За отказ пропустить пешехода на "зебре" планируют увеличить штраф почти в два раза

Опубликовано: 26.01.2017 16:49

Изображение Такую меру предлагает правительство России. Если сейчас за такое нарушение автолюбители отдают полторы тысячи, то в скором времени им придется раскошелиться сразу на две с половиной. Много ли в Иркутске недисциплинированных водителей? На совместную проверку с сотрудниками ГИБДД отправились корреспонденты программы "Новости".

Нарушил правила, но признавать вину не хочет. Сотрудники ГИБДД говорят: работать инспектором сможет далеко не каждый. От водителей порой приходится выслушивать разное. Этот таксист, судя по всему, спешил на вызов. Вот и не пропустил пешехода на "зебре". Как итог упущенный заработок плюс немалый штраф. Но есть и те, кто относятся с пониманием и вины не отрицают.

За одним из пешеходных переходов печальная слава. По данным полиции, ежегодно здесь сбивают 2-3 детей. Движение интенсивное, рядом школа. Именно поэтому в автоинспекции планируют оборудовать "зебру" камерой видеофиксации. Это будет первый такой переход в регионе. Прохожие соглашаются: может, хотя бы это убережет детей.

За четверть часа сразу три нарушителя правил. Каждый из них теперь за невнимательность и спешку заплатит по полторы тысячи рублей, ну а если закон ужесточат, не пропускать пешеходов будет и вовсе накладно. Ведь 2,5 тысячи на дороге не валяются.

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