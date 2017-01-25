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Автор:
Альфия Еремеева

Анна Шавенкова выплатила назначенную судом компенсацию

Опубликовано: 25.01.2017 18:28

Изображение Заплатила спустя 7 лет. Анна Шавенкова перечислила назначенную судом компенсацию за ДТП в декабре 2009 года.

Тогда девушка не справилась с управлением и сбила на тротуаре двух женщин. Одна скончалась на месте, другая получила тяжелые травмы. За моральный вред Анна Шавенкова заплатила 200 тысяч рублей. Между тем семья потерпевших будет продолжать судебные тяжбы. В тюрьме Анна Шавенкова не провела ни одного дня. 2,5 года в колонии-поселении ей назначили с отсрочкой в 14 лет. А в честь 70-летия Победы нарушительницу и вовсе амнистировали.

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