виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-12
Чт
утро
-13/-15
Чт
день
-6/-8
Чт
вечер
-9/-11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.2168
Евро/Рубль:
  63.6225

По данным ЦБР (2017.01.25)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Январь >
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Новости - видео

Выпуск новостей за 25.01.2017 (67.06)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Екатерина Лыкова

Новые остановки устанавливают в Иркутске

Опубликовано: 25.01.2017 18:15

Изображение Современные и удобные. Новые остановки устанавливают в Иркутске. Первый пункт на Жуковского. Конструкцию оборудовали камерами видеонаблюдения, доступом к сети wi-fi, экраном. На нем будет отображаться информация о времени ожидания каждого маршрута. А также в случае необходимости извещать о чрезвычайных ситуациях через колонки. Монитор защищен антивандальным стеклом.

К каждому новому остановочному пункту подойдут индивидуально, учтут окружающую архитектуру. Так, на Жуковского сделали прозрачные стены. Раньше горожанам приходилось выходить за угол, чтобы увидеть нужный маршрут.

Роман Крылов, менеджер проекта: Человек на нашей остановке может видеть другие остановочные пункты, будь то дождь, будь то снег, он всегда будет находиться в тепле и проинформирован о прибытии транспорта.

Юлия Ашуркова, заместитель председателя комитета экономики администрации г.Иркутска: Будем продолжать реализовывать поэтапно, то есть типовые проекты согласованы, требования к остановочным пунктам определены, и мы надеемся, что мы как можно быстрее оборудуем как можно большую часть остановок в городе современными, качественными пунктами.

Проект переоборудования масштабный. В этом году планируют установить 20 остановочных пунктов. В ближайшие месяцы новые конструкции появятся на бульваре Рябикова, на улице Чкалова, в микрорайонах Юбилейный и Топкинский. Работы проводят в рамках государственно-частного партнерства.

Изображения новости
Изображение Изображение


Новые остановки устанавливают в Иркутске
Анонимный посетитель 25 января 2017 г., 21:32
 
Сообщений: 52023
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65598
 
Анонимный посетитель 25 января 2017 г., 21:32
 
Сообщений: 52023
Регистрация: 01.01.2010

Елена писал(а):
Спасибо за доброе дело и низкий поклон нашим властям, о том, что не забывают про нужды города и заботятся о людях! А мы - люди на остановках, должны относиться к такому строению очень бережно и останавливать вредителей, которые попытаются испортить такую красоту, созданную для нас!
 
Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6113979816437 Sec.