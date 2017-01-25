Автор: Екатерина Лыкова

Новые остановки устанавливают в Иркутске

Опубликовано: 25.01.2017 18:15

Современные и удобные. Новые остановки устанавливают в Иркутске. Первый пункт на Жуковского. Конструкцию оборудовали камерами видеонаблюдения, доступом к сети wi-fi, экраном. На нем будет отображаться информация о времени ожидания каждого маршрута. А также в случае необходимости извещать о чрезвычайных ситуациях через колонки. Монитор защищен антивандальным стеклом.

К каждому новому остановочному пункту подойдут индивидуально, учтут окружающую архитектуру. Так, на Жуковского сделали прозрачные стены. Раньше горожанам приходилось выходить за угол, чтобы увидеть нужный маршрут.

Роман Крылов, менеджер проекта: Человек на нашей остановке может видеть другие остановочные пункты, будь то дождь, будь то снег, он всегда будет находиться в тепле и проинформирован о прибытии транспорта.

Юлия Ашуркова, заместитель председателя комитета экономики администрации г.Иркутска: Будем продолжать реализовывать поэтапно, то есть типовые проекты согласованы, требования к остановочным пунктам определены, и мы надеемся, что мы как можно быстрее оборудуем как можно большую часть остановок в городе современными, качественными пунктами.

Проект переоборудования масштабный. В этом году планируют установить 20 остановочных пунктов. В ближайшие месяцы новые конструкции появятся на бульваре Рябикова, на улице Чкалова, в микрорайонах Юбилейный и Топкинский. Работы проводят в рамках государственно-частного партнерства.

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