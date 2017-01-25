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Автор:
Марина Беклемишева

В усадьбе Сукачева открыли выставку "Под знаком Огненного Петуха"

Опубликовано: 25.01.2017 18:09

Изображение Время чистых помыслов и добрых дел. Новый год по восточному календарю наступит в ночь с 27 на 28 января. К празднику в усадьбе Сукачева открыли выставку "Под знаком Огненного Петуха".

В витринах более сотни экспонатов, посвященных празднованию и всем 12 символам восточного календаря. Самое пристальное внимание уделили, конечно, хозяину наступающего года - Огненному Петуху. В экспозиции можно увидеть ярких глиняных, керамических, деревянных, каменных, вышитых на ткани птиц и даже искусно вырезанных из рога коровы. К слову, именно яркости и начала новых добрых дел ждут от Красного Огненного Петуха. "Петух - это творчество. Наступающий год обещает быть очень удачным для творческих людей, а так как петух еще и огненный, красный - это значит, год будет ярким на события", - сказала Ольга Тапхарова, научный сотрудник историко-мемориального отдела ИОХМ "Усадьба В.П. Сукачёва".

Все скульптуры и статуэтки из фондов музея. Когда-то эти изделия привезли из Германии, Дании, Японии или Китая. Посетителям усадьбы обещают рассказать о происхождении 12-летнего цикла восточного календаря, значении символов животных и особенностях празднования Нового года в восточных странах.

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