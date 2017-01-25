Автор: Альфия Еремеева

Именем Татьяна называют все реже

Опубликовано: 25.01.2017 18:06

Российские студенты отмечают сегодня свой праздник. Его еще называют Татьянин день в память о мученице Татиане Римской. С древнегреческого слово переводится как "устроительница".

Вот только в Иркутской области красивое имя теряет популярность. Служба ЗАГС приводит статистику: 10 лет назад в регионе регистрировали в два раза больше Татьян, чем сейчас. Всего же с 2000 года это имя получили почти пять тысяч девочек. В этом году список пополнили всего 4 Татьяны.