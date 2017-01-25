Автор: Маргарита Кислицына

Ситуация с отоплением на Поленова под контролем мэрии

Опубликовано: 25.01.2017 18:02

Жители одного из домов жаловались, что замерзают в своих квартирах. Температура воздуха в комнатах понижалась до +18 градусов. Как сообщили коммунальщики, это произошло из-за аварии на теплосетях. Сейчас аварийно-восстановительные работы закончили.

"Информация своевременно от теплоснабжающей организации поступила как в округ, так и в управляющую организацию. Люди были информированы о том, что будет отключение. В некоторых территориях Иркутска сети изношены, мы знаем об этом. Поэтому требуют постоянного внимания, постоянного контроля, что и осуществляется. Как теплоснабжающими организациями, так и администрацией города", - сообщила Юлия Гордина, глава Правобережного округа администрации г.Иркутска.

В ближайшее время плановых отключений тепла в домах на Поленова больше не будет, обнадежили городские власти.