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Автор:
Маргарита Кислицына

Ситуация с отоплением на Поленова под контролем мэрии

Опубликовано: 25.01.2017 18:02

Изображение Жители одного из домов жаловались, что замерзают в своих квартирах. Температура воздуха в комнатах понижалась до +18 градусов. Как сообщили коммунальщики, это произошло из-за аварии на теплосетях. Сейчас аварийно-восстановительные работы закончили.

"Информация своевременно от теплоснабжающей организации поступила как в округ, так и в управляющую организацию. Люди были информированы о том, что будет отключение. В некоторых территориях Иркутска сети изношены, мы знаем об этом. Поэтому требуют постоянного внимания, постоянного контроля, что и осуществляется. Как теплоснабжающими организациями, так и администрацией города", - сообщила Юлия Гордина, глава Правобережного округа администрации г.Иркутска.

В ближайшее время плановых отключений тепла в домах на Поленова больше не будет, обнадежили городские власти.

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Ситуация с отоплением на Поленова под контролем мэрии
Анонимный посетитель 25 января 2017 г., 21:30
 
Сообщений: 52023
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65595
 
Анонимный посетитель 25 января 2017 г., 21:30
 
Сообщений: 52023
Регистрация: 01.01.2010

ж писал(а):
эту яму так и не зарыли.поэтому все еще повториться как страсти поутихнуть. все нужно делать во время!
 
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