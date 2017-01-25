По данным ЦБР (2017.01.25)
Выпуск новостей за 25.01.2017 (67.06)
Жители одного из домов жаловались, что замерзают в своих квартирах. Температура воздуха в комнатах понижалась до +18 градусов. Как сообщили коммунальщики, это произошло из-за аварии на теплосетях. Сейчас аварийно-восстановительные работы закончили.
"Информация своевременно от теплоснабжающей организации поступила как в округ, так и в управляющую организацию. Люди были информированы о том, что будет отключение. В некоторых территориях Иркутска сети изношены, мы знаем об этом. Поэтому требуют постоянного внимания, постоянного контроля, что и осуществляется. Как теплоснабжающими организациями, так и администрацией города", - сообщила Юлия Гордина, глава Правобережного округа администрации г.Иркутска.
В ближайшее время плановых отключений тепла в домах на Поленова больше не будет, обнадежили городские власти.
|Ситуация с отоплением на Поленова под контролем мэрии
|Анонимный посетитель
|25 января 2017 г., 21:30
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Сообщений: 52023
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|25 января 2017 г., 21:30
|
Сообщений: 52023
Регистрация: 01.01.2010
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ж писал(а):