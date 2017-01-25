Автор: Анастасия Байдракова

"Доброта" снова пострадала от огня

Опубликовано: 25.01.2017 17:59

Реабилитационный центр в Эхирит-Булагатском районе работает уже 25 лет. На большой ферме находили приют и работу те, кому больше некуда было идти: алко- и наркозависимые, бывшие заключенные. Но сейчас дело жизни Александра Любимова под угрозой. Сгорело последнее большое здание. В деревне Батхай побывала съемочная группа.

Этому пепелищу уже несколько дней, но оно все еще дымится. Сгоревшее деревянное здание было четырехэтажным, очень просторным. Внизу гараж, наверху жилые комнаты. Это съемка 2014 года. Тогда в "Доброту" мы приехали по такому же поводу - пожар уничтожил большой жилой дом. И вот ровно два года спустя новое несчастье. Впрочем, жизнь в усадьбе продолжается. Надо кормить и доить коров, печь хлеб, варить еду на всех. Вместе с хозяином жильцов сейчас осталось 8 человек. Хотя когда-то постояльцев было больше 50.

Александр Никитин - один из старожилов. В "Доброте" с 2003 года. "Работа нравится со скотом. Ну и природа, свежий воздух. Раньше было много народу, но здесь больше было рабочих мест, народ тянулся. Ну Александр Денисович приглашал людей, а с годами уже никто почему-то не тянется", - говорит Александр Никитин, житель "Доброты".

Для Александра Любимова "Доброта" - дело жизни. Но не материальная составляющая, не сама ферма. Потому пожар воспринимает философски. Главное для него - донести до людей духовные основы, своеобразную жизненную философию. Она о духовном возрождении, о правильном пути каждого человека и всего общества. "Люди, которые идут по пути духовного падения, обществу не нужны. Общество от них старается убежать: "бичевники, алкоголики, наркоманы". Ну это же наши дети, это же наши внуки. А они разве виноваты? И вот здесь, в "Доброте", эти знания возвращаются. Почему они стали такими? Вот это семя. От гнилого семени не будет доброго племени", - объясняет Александр Любимов, основатель усадьбы "Доброта".

Будет ли восстанавливать здание, Александр Любимов не знает, возраст уже не тот. Говорит, сейчас надо прожить. Был бы преемник, единомышленник, которому можно оставить дело, было бы легче. Вместе учить людей жить в доброте.