виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-12
Чт
утро
-13/-15
Чт
день
-6/-8
Чт
вечер
-9/-11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.2168
Евро/Рубль:
  63.6225

По данным ЦБР (2017.01.25)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Январь >
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Новости - видео

Выпуск новостей за 25.01.2017 (67.06)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Смертельно опасные группы: родители бьют тревогу

Опубликовано: 25.01.2017 17:54

Изображение Страшные сообщества в социальных сетях последние годы затягивают детей, как паутина. Волна подростковых игр со смертью захватила и Иркутскую область. Как распознать, что ребенок готов к ужасному шагу и можно ли предупредить ситуацию?

"В четыре двадцать меня разбуди. В игру поиграть пригласи. Скоро буду собой я убит, раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я играть". Повелители чужих судеб по другую сторону сети убеждают: жизнь - сплошное мучение, а смерть - единственный способ избавиться от депрессии и боли. Определенные группы уже не первый год вовлекают в смертельные игры детей и подростков по всей России. Сейчас волна родительских переживаний прокатилась и по Иркутской области. В различных группах в соцсетях предупреждении, на что следует обратить внимание мамам и папам школьников.

У нашей героини Анны, имя женщины мы изменили, сын учится в младших классах, но ему тоже пришло приглашение в группу смерти. "Я зашла на страницу к своему ребенку. Прочитала это стихотворение. Да, действительно все очень красиво звучит. Ну и концовка предлагает решение проблемы путем лишения жизни. Меня эта ситуация еще больше убедила, что с детьми всегда должна быть рука на пульсе. Я состою тоже в разных группах, и, получается, почти в каждой группе уже приходила подобная информация. Мамы, конечно, обеспокоены сложившейся ситуацией", - рассказывает Анна.

В сети есть информация и о массовых родительских собраниях в школах. Правда, журналистов туда не пускают, все строго конфиденциально. О проблеме предпочитают молчать. Но интернет - среда без барьеров. И популярные страницы уже настолько заполонили сеть, что скрывать правды нет смысла. Психологи говорят: в этом случае знание - сила в руках родителей. Главный совет специалистов банальный, но верный: строить доверительные отношения с ребенком. Если родители перестали быть авторитетом, привлечь тех, чье мнение значимо. Совсем страшно, если на стене ребенка в соцсетях появляются цифры обратного отсчета. Надо идти к специалисту. "Очень важно, конечно, обратиться к профессионалу. Лучше всего обратиться к психологу детскому. Если они утром увидели сообщение и не знают, к кому пойти, как минимум есть психолог школьный, как минимум есть психологические службы. Как минимум человек подтвердит: правы они, что ребенок вхож в группу риска, или нет", - говорит Елена Михайлик, психолог.

Есть целое сообщество родителей, чьи дети выполнили задание и ушли из жизни. Сейчас они пытаются внушить оставшимся в живых, что уходить молодым совсем не модно. Гораздо интереснее все-таки стать взрослым.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4584698677063 Sec.