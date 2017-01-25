Автор: Виктория Малая

Смертельно опасные группы: родители бьют тревогу

Опубликовано: 25.01.2017 17:54

Страшные сообщества в социальных сетях последние годы затягивают детей, как паутина. Волна подростковых игр со смертью захватила и Иркутскую область. Как распознать, что ребенок готов к ужасному шагу и можно ли предупредить ситуацию?

"В четыре двадцать меня разбуди. В игру поиграть пригласи. Скоро буду собой я убит, раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я играть". Повелители чужих судеб по другую сторону сети убеждают: жизнь - сплошное мучение, а смерть - единственный способ избавиться от депрессии и боли. Определенные группы уже не первый год вовлекают в смертельные игры детей и подростков по всей России. Сейчас волна родительских переживаний прокатилась и по Иркутской области. В различных группах в соцсетях предупреждении, на что следует обратить внимание мамам и папам школьников.

У нашей героини Анны, имя женщины мы изменили, сын учится в младших классах, но ему тоже пришло приглашение в группу смерти. "Я зашла на страницу к своему ребенку. Прочитала это стихотворение. Да, действительно все очень красиво звучит. Ну и концовка предлагает решение проблемы путем лишения жизни. Меня эта ситуация еще больше убедила, что с детьми всегда должна быть рука на пульсе. Я состою тоже в разных группах, и, получается, почти в каждой группе уже приходила подобная информация. Мамы, конечно, обеспокоены сложившейся ситуацией", - рассказывает Анна.

В сети есть информация и о массовых родительских собраниях в школах. Правда, журналистов туда не пускают, все строго конфиденциально. О проблеме предпочитают молчать. Но интернет - среда без барьеров. И популярные страницы уже настолько заполонили сеть, что скрывать правды нет смысла. Психологи говорят: в этом случае знание - сила в руках родителей. Главный совет специалистов банальный, но верный: строить доверительные отношения с ребенком. Если родители перестали быть авторитетом, привлечь тех, чье мнение значимо. Совсем страшно, если на стене ребенка в соцсетях появляются цифры обратного отсчета. Надо идти к специалисту. "Очень важно, конечно, обратиться к профессионалу. Лучше всего обратиться к психологу детскому. Если они утром увидели сообщение и не знают, к кому пойти, как минимум есть психолог школьный, как минимум есть психологические службы. Как минимум человек подтвердит: правы они, что ребенок вхож в группу риска, или нет", - говорит Елена Михайлик, психолог.

Есть целое сообщество родителей, чьи дети выполнили задание и ушли из жизни. Сейчас они пытаются внушить оставшимся в живых, что уходить молодым совсем не модно. Гораздо интереснее все-таки стать взрослым.