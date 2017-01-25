Автор: Яна Романова

"Ты очевидец"

Опубликовано: 25.01.2017 17:46

Чистят от снега в Иркутске крыши некоторых зданий. Но не всегда этому рады окружающие. Видео нам прислал телезритель. Происходящее молодой человек снял в микрорайоне Университетский. Рабочие чистят крышу торгового центра. Вот только территорию внизу не огородили, а там как раз парковочные места. Постоянно подъезжают машины, ходят люди. Итог истории и вовсе обескураживает. По словам автора видео, снег с парковки рабочие убирать и не собираются. Территория так и остается заваленной снегом, сообщили мужчине рабочие. Неравнодушный горожанин попытался узнать, кто должен убрать снег с парковки, но ответа так и не последовало.

А если вы стали свидетелем того, что вас возмутило, порадовало или просто не оставило равнодушным, присылайте свои записи в редакцию нашей программы по адресу news@as.baikal.tv или свяжитесь с нами по телефону 28-10-07, и тогда результат вашей операторской работы увидят все в рубрике "Ты очевидец".

Изображения новости