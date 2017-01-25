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Автор:
Альфия Еремеева

Грубо нарушил ПДД - сдай водительское удостоверение

Опубликовано: 25.01.2017 17:35

Изображение Так нужно сделать всем, кого лишили права управлять автомобилем. Вот только на деле так поступает лишь каждый второй водитель. Остальные просто кладут документы на полку или, что еще хуже, продолжают ездить по дорогам. Что грозит таким нарушителям?

Нарушители со всего света. Кроме привычных российских, в сейфе хранятся права водителей из Казахстана, Монголии, Азербайджана и даже Грузии. Именно здесь, а не дома в ящике и должно находиться удостоверение. Изымать их никто не должен. Сам водитель в течение трех дней обязан сдать документ в ГИБДД. Причин для этого достаточно: выезд на встречную полосу, пересечение двойной сплошной и, конечно, управление в пьяном виде. В 2016 году только на дорогах Иркутска и Иркутского района задержали четыре тысячи таких водителей. По закону их могут лишить прав на срок от полутора до двух лет. Вот только отсчет начинают лишь с того момента, как водитель сам сдал удостоверение. "Водитель, который лишен права управления, если будет остановлен инспектором, на него будет составлен протокол по ст. 12.7 ч.2 КоАП РФ, где судом может быть принято решение о наложении на него штрафа в размере 30 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток. И срок лишения будет исчисляться с момента изъятия водительского удостоверения", - сообщил Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

А вот получить права обратно не так-то просто. Для этого нужно заново сдать экзамен, пройти медкомиссию и заплатить все штрафы.

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