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Автор:
Виктория Малая

Наркотик "скорость" бродит по сети

Опубликовано: 23.01.2017 19:15

Изображение "Скорость" у молодежи теперь не всегда ассоциируется с понятием быстрая езда. Это модный синтетический наркотик, один из самых страшных психостимуляров. Опасен тем, что стремительно разрушает мозг. Сейчас этот дурманящий порошок можно легко купить даже в интернете. Буквально два клика и товар можно забирать в указанном месте. Как действуют такие сайты, расскажем в следующем материале.

В поисковике этот сайт подписан как автомагазин. Но на самом деле здесь продают совсем другой товар. Скорость ровная. В различной дозировке: 0,3 гр до 10 гр. Товар можно купить оптом и в розницу. Посмотреть его наличие в том или другом городе и даже районе. Тут же инструкция по покупке. Все предельно просто.

Просто, как купить хлеб в магазине. Только вот продают покупателям самое настоящее оружие по самоуничтожению. Судя по сайту, товар пользуется спросом, в наличии уже есть не все пакетики. И таких онлайн-магазинов много. Как говорят специалисты, рынок продажи синтетических наркотиков практически ушел в интернет. Правда, часть сайтов фальшивки. Люди, пытаясь заработать деньги, продают несуществующий товар. "Они через электронные платежи получают деньги от наркозависимых лиц, однако никакого товара они не предоставляют. Тем не менее, в данный момент на территории Иркутской области установлено 14 интернет-сайтов, которые занимаются реальным сбытом наркотиков. По каждому из сайтов в данный момент ведется оперативная работа", - сообщил Илья Елясов, специалист эксперт отделения МВП управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области.

А за такими сайтами реальные человеческие судьбы. Константин сейчас лечится от зависимости в реабилитационном центре "Перекресток". Молодой парень сначала выпивал, потом перешел на наркотики. Последние два месяца жизни до прихода в центр почти не помнит. Говорит: все было, как в тумане. "Я употреблял каждый час. Действие наркотика в синтетике длится примерно минут 40, час. То есть я в принципе не под ними не мог находиться, потому что мне сразу казалось, что я с ума сойду. Состояние кошмарное было. Я уже не представлял как без него жить. Это химия настолько на мой мозг воздействовала, что я даже тут не смог удержаться. Я отсюда ушел пешком к себе домой. Я знал, что у меня остались наркотики. С этой мыслью я просто не смог сидеть", - рассказывает Константин Кулаков, пациент реабилитационного центра "Перекресток".

Сейчас парень снова вернулся в центр. Взял волю в кулак и хочет во чтобы то ни стало вылечиться. Специалисты говорят: такие наркотики по-настоящему выжигают организм. Человек не спит, не ест, разум и мышление полностью меняются. Избавиться от зависимости самостоятельно очень сложно, если не сказать невозможно. В центре тех, кто встал на правильный путь, треть от общего числа пациентов. Но многие не успевают одуматься. У тех, кто употребляет "скорость", жизнь заканчивается очень быстро.

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Наркотик "скорость" бродит по сети
Анонимный посетитель 23 января 2017 г., 21:23
 
Сообщений: 52019
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65560
 
Анонимный посетитель 23 января 2017 г., 21:23
 
Сообщений: 52019
Регистрация: 01.01.2010

Константин писал(а):
А где найти этот наркотик?
 
Анонимный посетитель 23 января 2017 г., 21:28
 
Сообщений: 52019
Регистрация: 01.01.2010

#БНДР писал(а):
Костян, красавчик, завязал, рад за тебя.
 
Анонимный посетитель 23 января 2017 г., 21:29
 
Сообщений: 52019
Регистрация: 01.01.2010

БАНДЕРА писал(а):
Я под спидами съедаю сим карту,
На которой записан твой телефон,
Чтобы не услышать звонок который
От тебя никогда не придет.
 
Анонимный посетитель 23 января 2017 г., 21:35
 
Сообщений: 52019
Регистрация: 01.01.2010

Алексей Бондаренко писал(а):
А я люблю под порывом "скорости" находясь в машине ехать по шоссе, забывая о своих проблемах вокруг себя.
 
Анонимный посетитель 23 января 2017 г., 21:38
 
Сообщений: 52019
Регистрация: 01.01.2010

Алексей Бондаренко писал(а):
И люблю в рот брать коженного
 
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