виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-16
Вт
день
-6/-8
Вт
вечер
-9/-11
Ср
ночь
-11/-13

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.5034
Евро/Рубль:
  63.9424

По данным ЦБР (2017.01.24)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Январь >
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Новости - видео

Выпуск новостей за 23.01.2017 (65.23)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Программу "Городская среда" реализуют в Иркутске

Опубликовано: 23.01.2017 18:12

Изображение Спорт в Иркутске станет доступнее. В областном центре внедряют проект "Городская среда". Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников во время объезда спортивных сооружений.

Времени на раскачку нет, отметил глава Иркутска. Уже сегодня он поручил руководителям комитетов и главам округов немедленно приступить к реализации проекта. "Городская среда" - это масштабная программа партии "Единая России". В основе строительство новых спортивных объектов. Это может быть корт для мини-футбола или хоккея с мячом или площадка для баскетбола. "Будет ли это многофункциональная спортивная площадка или это будет силовая площадка - все зависит от мнения жителей и желания жителей видеть тот или иной объект у себя на территории, рядом со своими домами. И это должно являться стартовой точкой для того, чтобы реализовывать эти проекты", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Впрочем, речь идет не только о строительстве. Особое внимание уделят развитию дворовых команд. Чтобы обеспечить начинающих спортсменов единой формой и инвентарем, к работе администрация намерена привлечь частные компании. Сейчас в Иркутске работают 43 спортивные площадки. Они расположены при школах и во дворах.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.466539144516 Sec.