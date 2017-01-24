Автор: Альфия Еремеева

Программу "Городская среда" реализуют в Иркутске

Опубликовано: 23.01.2017 18:12

Спорт в Иркутске станет доступнее. В областном центре внедряют проект "Городская среда". Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников во время объезда спортивных сооружений.

Времени на раскачку нет, отметил глава Иркутска. Уже сегодня он поручил руководителям комитетов и главам округов немедленно приступить к реализации проекта. "Городская среда" - это масштабная программа партии "Единая России". В основе строительство новых спортивных объектов. Это может быть корт для мини-футбола или хоккея с мячом или площадка для баскетбола. "Будет ли это многофункциональная спортивная площадка или это будет силовая площадка - все зависит от мнения жителей и желания жителей видеть тот или иной объект у себя на территории, рядом со своими домами. И это должно являться стартовой точкой для того, чтобы реализовывать эти проекты", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Впрочем, речь идет не только о строительстве. Особое внимание уделят развитию дворовых команд. Чтобы обеспечить начинающих спортсменов единой формой и инвентарем, к работе администрация намерена привлечь частные компании. Сейчас в Иркутске работают 43 спортивные площадки. Они расположены при школах и во дворах.

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