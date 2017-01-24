Грипп не отступает

По данным ЦБР (2017.01.24)
Выпуск новостей за 23.01.2017 (65.23)
274 случая зарегистрировали в Иркутской области с начала эпидсезона. У большинства заболевших обнаружили вирус H3N2. Его еще называют "гонконгский грипп".
Что касается острых респираторных инфекций, то в целом по области заболеваемость ниже пороговых значений. Это при том, что болеть стали больше: почти 24 тысячи новых обращений за прошедшую неделю. И только на Иркутск приходится девять тысяч случаев. Эпидпорог по ОРВИ в городе превышен на 22%, сообщает региональный Роспотребнадзор. При первых симптомах болезни следует обратиться к медикам. Врач поставит диагноз и назначит необходимое лечение.