Автор: Альфия Еремеева

Грипп не отступает

Опубликовано: 23.01.2017 17:35

274 случая зарегистрировали в Иркутской области с начала эпидсезона. У большинства заболевших обнаружили вирус H3N2. Его еще называют "гонконгский грипп".

Что касается острых респираторных инфекций, то в целом по области заболеваемость ниже пороговых значений. Это при том, что болеть стали больше: почти 24 тысячи новых обращений за прошедшую неделю. И только на Иркутск приходится девять тысяч случаев. Эпидпорог по ОРВИ в городе превышен на 22%, сообщает региональный Роспотребнадзор. При первых симптомах болезни следует обратиться к медикам. Врач поставит диагноз и назначит необходимое лечение.

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