Автор: Екатерина Лыкова

Иркутяне активно несут одежду для нуждающихся

Опубликовано: 23.01.2017 17:30

Специальные контейнеры установили в четверг и уже через сутки их наполнили доверху. Где-то даже вещи не входили, пришлось укладывать их в тележки. Волонтеры забрали первую партию, а горожане вновь наполнили ящики.

Приносят не только старую, но и новую добротную одежду. Часть вещей отправят нуждающимся на остров Ольхон. Вторую увезут в благотворительный фонд "Оберег". "Сами не ожидали, что акция получит такой широкий и душевный отклик от горожан. Мы благодарны всем и каждому человеку, которые положили вещи в этот контейнер. Это показывает, что иркутяне очень классные, очень неравнодушные люди, люди, которые беспокоятся не только о себе, но и о других", - сказала Светлана Первенецкая, организатор благотворительной акции.

Приносить можно даже непригодную одежду, она пойдет в зоопарки на подстилку животным. 10% вещей продадут по сниженной цене в благотворительном магазине. Вырученные средства направят на добрые дела. Контейнеры установлены в четырех районах города.