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Автор:
Ирина Белогривая

Премьера фильма о фронтовике из Приангарья состоится в феврале

Опубликовано: 23.01.2017 17:04

Изображение Премьера фильма о фронтовике из поселка Улькан Казачинского-Ленского района Иркутской области пройдет в российских кинотеатрах в феврале. Документальная лента рассказывает о жизни 91-летнего Владимира Алексеевича Бакурова.

Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Польшу, Эстонию и Украину. Премьерные показы состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и, конечно, Иркутске. Лента длится 54 минуты. Ее снимали в Улькане, Братске и Москве. Полная версия рассчитана на аудиторию 16+. А сокращенную получасовую покажут школьникам.

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