Премьера фильма о фронтовике из Приангарья состоится в феврале

По данным ЦБР (2017.01.24)
Выпуск новостей за 23.01.2017 (65.23)
Премьера фильма о фронтовике из поселка Улькан Казачинского-Ленского района Иркутской области пройдет в российских кинотеатрах в феврале. Документальная лента рассказывает о жизни 91-летнего Владимира Алексеевича Бакурова.
Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Польшу, Эстонию и Украину. Премьерные показы состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и, конечно, Иркутске. Лента длится 54 минуты. Ее снимали в Улькане, Братске и Москве. Полная версия рассчитана на аудиторию 16+. А сокращенную получасовую покажут школьникам.