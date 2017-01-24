Автор: Николай Бессонов

Евгений Лосев стал лучшим на трассе "Красное кольцо"

Опубликовано: 23.01.2017 16:16

Зимний дрифт по-иркутски вне конкуренции. Спортсмен из Приангарья Евгений Лосев стал лучшим на трассе "Красное кольцо" в Красноярске. На старт вышли более полусотни автогонщиков из Иркутска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска.

Евгений выступал в классе "Жигули". Конкуренция была настолько острой, что проходной балл в квалификации организаторы установили на уровне 99,5 очков. Впереди еще три этапа соревнований, победителя определят по максимальной сумме баллов.

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