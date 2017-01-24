Автор: Екатерина Лыкова

Переход по льду Байкала от Ангасолки до Слюдянки опасен

Опубликовано: 23.01.2017 14:19

Инспекторы ГИМС обследовали популярный среди туристов маршрут. На протяжении 11 километров обнаружили подвижки льда, многочисленные трещины, торосы и участки открытой воды. Толщина льда не превышает 15 сантиметров, а на некоторых участках достигла только трех.

При этом безопасным считается лед от 15 сантиметров для групповых походов. Запрещен не только туристический маршрут, опасно даже просто выходить на лед в данном районе. Последствия могут быть самыми плачевными. "Если в ледяной воде, то 1-2 минут уже достаточно для того, чтобы какие-то пошли необратимые последствия. И плюс если человек не готов к самоспасению, он же всегда идет в зимней одежде, все это тянет его ко дну, если он сам не готов, если не готовы оказать помощь те люди, которые находятся рядом, то пары минут хватает, чтобы человек погиб", - сказал Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам.

На переходе Ангасолка-Слюдянка лед становится безопасным ближе к концу февраля. Всем желающим покорить маршрут нужно зарегистрироваться в инспекции по маломерным судам за 10 дней до старта. Спасатели дадут рекомендации и при необходимости будут сопровождать группу, чтобы в любой момент оказать помощь. Организаторы таких походов несут ответственность за жизнь и здоровье людей. Сейчас выход на лед небезопасен также в Иркутском и Ольхонском районах.

Изображения новости