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Автор:
Альфия Еремеева

Дорожники получили новую технику

Опубликовано: 23.01.2017 13:48

Изображение Обеспечат порядок на дороге. Новая техника появилась на балансе дорожной службы Иркутской области. Машины незаменимы именно сейчас, в зимнее время года. Они нужны для содержания автодорог.

Обновление внушительное: 26 комбинированных дорожных машин, экскаваторов-погрузчиков, тракторов и грейдеров. Пополнение автопарка обошлось в 120 миллионов рублей. Причем всю технику приобрели за счет собственной прибыли предприятия. Поручение дал губернатор Сергей Левченко. "Мы запустили в 2016 году программу обновления техники. В начале года было приобретено небольшое количество машин: два грейдера, одна машина КДМ, 18 автомобилей УАЗ, 1 бульдозер", - сообщил Максим Черниговский, генеральный директор дорожной службы Иркутской области.

Новые машины отправились в Иркутский, Качугский, Усть-Илимский районы, Усть-Ордынский округ, автодорогу Тулун-Братск. В этих филиалах службы самая большая потребность в технике. Кстати, другие районы тоже могут рассчитывать на обновление. Пополнять автопарк в этом году продолжат.

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