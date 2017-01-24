Автор: Николай Бессонов

Автошколам пришлось отказаться от правого руля

Опубликовано: 23.01.2017 13:44

Запрет на праворульные машины в действии. Пока в России только обсуждают, нужно ли избавить наши дороги от иномарок с такой конструкцией, в некоторых сферах использовать этот транспорт уже невозможно. О тех, кто вынужденно оказался на обочине, наш материал.

Использовать нельзя, а списать и продать слишком дорого. Эти учебные иномарки стоят на приколе уже больше года. Фарит Кутлиахметов работает инструктором в автошколе уже 8 лет. Три из них на праворульных машинах. Теперь пересел на автомобиль с левым рулем. Сделал это не по своей воле. С недавнего времени обучать людей на праворульном транспорте нет смысла. "Обучать на транспортных средствах с правым рулевым управлением мы имеем право, никто этого не запрещал. Но сдача государственных экзаменов в ГИБДД согласно методике по приему экзаменов осуществляется только лишь на транспортных средствах с левым рулевым управлением. Так что желающих учиться на правом руле сейчас нет, потому что все равно сдавать надо на левом руле", - поясняет Геннадий Кабанов, директор автошколы.

Это нововведение можно назвать первым звоночком для хозяев праворульных машин. Законодатели не оставляют попыток запретить эксплуатацию автомобилей, предназначенных для левостороннего движения. На сайте Российской общественной инициативы как раз запустили такое голосование. Основной довод - плохой обзор и якобы обилие ДТП с иномарками. "Левый руль в законе, у нас правостороннее движение, потому и удобнее, я считаю. Но для меня, для водителя с 40-летним стажем нетрудно. Я говорю, для начинающих водителей сложности, может, какие-то есть. Естественно, им тяжело при обгоне: встречный автомобиль не видно", - отмечает Фарит Кутлиахметов, инструктор по вождению.

Тем не менее, инструктор соглашается: количество аварий после запрета праворульных машин может действительно снизиться. Но такую точку зрения разделяют далеко не все.

- Говорят, что ДТП станет меньше, вы согласны с этим?

- Нет, я одинаково езжу как на правом, так и на левом руле. Мне не важно, с какой он стороны. Я, прежде чем совершить какой-то маневр, оцениваю ситуацию.

- Очень много людей ездит на машинах с правым рулем. И по качеству, и по комплектации они гораздо лучше, чем европейские машины.

- Столько машин с правым рулем, куда их девать? И что людям делать, если он уже приобрел эту машину? По-моему, это глупость, какая разница где расположен руль? Это зависит от человека, как человек ездит. Разницы нет, по-моему.

Пока результаты голосования говорят сами за себя: против запрета высказалось в 4 раза больше автолюбителей. Легко предположить, что это в основном жители Сибири и Дальнего Востока. Для большинства из них покупка праворульной машины, скорее, вынужденная необходимость. Купить отечественный или европейский аналог с левым рулем многим просто не по карману.