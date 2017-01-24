Автор: Ирина Белогривая

Фотографы отправятся в экспедиции по заказникам и нацпаркам

Опубликовано: 23.01.2017 13:32

Заповедными тропами. Фотографам предлагают поучаствовать в экспедициях по заказникам и национальным паркам региона. Всего их будет три. В марте фотографы отправятся в Байкало-Ленский заповедник, в апреле в заказник "Красный Яр", а в июне в "Прибайкальский национальный парк".

Планируют отобрать пять человек. Важное условие - каждый должен иметь длиннофокусную оптику, не менее 300 мм. Размещение и трансфер за счет организатора. Им выступает "Заповедное Прибайкалье". Экспедиции приурочили к столетию заповедной системы России. По их итогам выпустят специальный фотоальбом и будут использовать снимки в эколого-просветительской деятельности. 2017-й объявлен в стране годом экологии. Фотографы из Бурятии уже приурочили к нему специальный календарь. В фотопроекте "Исчезающая красота" снялись актеры русского драматического театра в Улан-Удэ. На снимках они изображали редких животных.

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