Автор: Марина Беклемишева

Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске

Опубликовано: 20.01.2017 17:29

Великие, талантливые, известные и родные - на картинах Юрия Квасова. Сегодня в Иркутском художественном музее открыли выставку мастера. С полотен на зрителей смотрят знаменитые иркутяне: писатели, художники, артисты, врачи, меценаты.

Юрия Квасова называют летописцем Иркутска и одним из лучших портретистов современности. В своих произведениях он увековечивает память о тех, кто оставил след в истории не только города на Ангаре, но и всей России. Всего в экспозиции около 60 живописных и графических работ. "Иркутск так славен своими людьми. Меня вот даже когда спрашивают, книгу мою смотрят, говорят: это что, в Иркутске такие великие люди? Такие, как Распутин, Вампилов - да море!", - сказал Юрий Квасов, художник.

Свою выставку мастер называет не итоговой, а, скорее, отчетной. Это работы, написанные за 45 лет творческой деятельности и общения с замечательными людьми.

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