Автор: Лариса Марковская

Виктор Осмоловский пришел в сознание

Опубликовано: 20.01.2017 17:25

Инспектор ДПС Виктор Осмоловский пришел в сознание. Целый месяц он находился в коме. Сообщили врачи Иркутской областной больницы. Полицейский, которого иркутяне видели на плакатах с пожеланием доброго пути, в декабре прошлого года сам стал жертвой ДТП.

Авария произошла на улице Безбокова. Пьяный водитель даже не притормозил. Уехать далеко ему не удалось: водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Мужчину задержали. Полицейский Виктор Осмоловский получил тяжелые травмы.