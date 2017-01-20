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Автор:
Екатерина Лыкова

Городские внутриквартальные проезды плохо чистят от снега

Опубликовано: 20.01.2017 17:22

Изображение Чем больше снега, тем больше коммунальщиков. Дополнительные силы вышли на уборку улиц Иркутска. Сегодня ночью расчищали магистрали почти 120 единиц техники. А должны убирать управляющие компании, причем регулярно. Но жители некоторых районов уже забыли, когда домоуправления расчищали снег в последний раз.

За снегом коммунальщики в этом дворе явно не успевают. Дорогу между домами в Университетском не убирали с начала зимы, говорят жители. А расчищать проезд по правилам нужно через четыре дня после снегопада. Без снега только места под машинами. Как итог - проблемы и у автомобилистов, и у пешеходов.

- Когда снег достаточно обильный, машины даже в горку не могут подняться. Я ни разу не видел, чтобы дорогу вообще убирали от снега.

- Машины подняться не могут, а людям вообще опасно переходить, можно упасть и переломать все себе и ноги, и руки. В этом году вот даже видно, что они ни разу не убирали, так дворник по бокам маленько поскоблит, вроде чтобы туда стекало, когда начнет таять.

Похожая ситуация и во дворе в микрорайоне Первомайский. Тротуары и тропинки к подъездам чистые, а вот дороги опять выглядят не лучшим образом. Автолюбители жалуются, что скользко, и с опаской ждут весны.

Дворы в центре города образцовыми не назовешь. Снежный покров скопился явно не за последние дни. Всем, кто недоволен, можно обращаться в управление жилищного хозяйства по своему округу, в государственную инспекцию жилищного надзора или на горячую линию администрации Иркутска. "Единая горячая линия администрации - 52-00-25, откуда собранная информация направляется по необходимым направлениям. Она пойдет в департамент контроля и округа, и к нам в комитет городского обустройства. Каждая структура оперативно реагирует на ситуацию", - сказал Сергей Фоминых, начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации г.Иркутска.

Но, как показала практика, жаловаться люди не спешат. За этот год не наберется и пяти звонков. Жители Иркутска продолжают надеяться, что у коммунальщиков все же дойдут руки, чтобы пешеходы не сломали ноги.

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