Автор: Алексей Келэвро

В Иркутске ввели особый противопожарный режим

Опубликовано: 20.01.2017 17:11

Правила, знакомые всем с детского возраста, сотрудники МЧС напоминают жителям Иркутска. Они проводят поквартирные обходы, клеят объявления и раздают памятки. С начала этого года количество погибших и пострадавших от пожаров резко увеличилось. Причины возгораний почти во всех случаях неосторожное обращение с огнем и использование неисправных обогревателей, либо вовсе сделанных кустарным способом.

"В Иркутске введен специальный противопожарный режим. И в этот период за нарушения требований пожарной безопасности меры административного воздействия будут увеличены в два раза", - предупредил Роман Фромич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Иркутска.

Особый режим будет действовать до 6 февраля. Подобные рейды будут проводить постоянно во всех районах города, в том числе и в частном секторе. Для более обширного оповещения во дворах будет работать специальная техника пожарной службы с громкоговорителями.

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