В Иркутске ввели особый противопожарный режим

По данным ЦБР (2017.01.20)
Выпуск новостей за 20.01.2017 (71.01)
Правила, знакомые всем с детского возраста, сотрудники МЧС напоминают жителям Иркутска. Они проводят поквартирные обходы, клеят объявления и раздают памятки. С начала этого года количество погибших и пострадавших от пожаров резко увеличилось. Причины возгораний почти во всех случаях неосторожное обращение с огнем и использование неисправных обогревателей, либо вовсе сделанных кустарным способом.
"В Иркутске введен специальный противопожарный режим. И в этот период за нарушения требований пожарной безопасности меры административного воздействия будут увеличены в два раза", - предупредил Роман Фромич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Иркутска.
Особый режим будет действовать до 6 февраля. Подобные рейды будут проводить постоянно во всех районах города, в том числе и в частном секторе. Для более обширного оповещения во дворах будет работать специальная техника пожарной службы с громкоговорителями.