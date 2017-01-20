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Автор:
Виктория Малая

Масштабные чистки крыш домов начнутся после 15 февраля

Опубликовано: 20.01.2017 17:06

Изображение Видео с участием бесстрашного иркутянина появилось накануне в социальных сетях. Мужчина без всякой страховки ловко перебирается по крыше. Пока одни комментаторы гадают, кто он: сотрудник ЖКХ или монтажник, другие замечают, что работники управляющих компаний на этой крыше со страховкой и лопатами были бы не лишними.

И действительно на всех скатных крышах в городе видно снежное покрывало, которое не убирали с начала зимы. Но, как пояснил нам специалист управляющей компании, пока переживать не стоит. По законам физики, снег давит вниз, кроме того, крыша устроена таким образом, что сам покров при минусовых температурах не сойдет. "Сход снега невозможен по одной простой причине: крыша по своим конструктивным особенностям не даст снегу сойти. Снег нужно толкнуть, причем достаточно сильно, чтобы он сошел. Он со скатной крыши не сойдет однозначно. Угол наклона наших скатных крыш не такой большой, чтобы оно само все оттуда слетало. То есть снег держится плотно, когда начинает накапливаться, мы его убираем и все", - пояснил Юрий Стрельцов, начальник производственного отдела Восточного управления ЖКС.

Крыши зимой чистят, если высота покрова превышает 30 сантиметров. А масштабные уборки верхушек домов начнут после 15 февраля. Коммунальщики говорят: прошлый год преподнес им хороший урок. Тогда плюсовые температуры пришли в столицу региона намного раньше обычного. Обойдется ли потепление в этом году без происшествий, увидим уже скоро.

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