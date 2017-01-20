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Автор:
Яна Романова

Бензин подорожал

Опубликовано: 20.01.2017 17:01

Изображение Плюс 50 копеек. На рынке бензина новая цена. Самый популярный 92-й теперь стоит 36 рублей 70 копеек. С начала нового года автовладельцы Иркутской области уже запустили в социальных сетях что-то вроде флешмоба. Водители решили, что смогут определенными действиями заставить производителей понизить цены на топливо. Как именно? И так ли заметно ударила по карману новая стоимость литра?

Ценник новый, водители те же. Только вот автовладельцы Иркутска, видимо, привыкли, что рынок топлива часто лихорадит, и уже не обращают внимания на новую стоимость. И даже более того, они не замечают, что что-то изменилось.

Эксперты предупреждали: биржевые цены на бензин продолжат расти сразу после новогодних праздников. Пусть эта динамика и необычна для начала года. Но, как пишет "Коммерсантъ", в 2017 году ситуация усугубляется увеличением привлекательности экспорта топлива из-за снижения пошлин. А вот с дизелем другая история. Для него вполне норма - расти в январе. Литр прибавил в цене 30 копеек. "Будут ли опускать розничные цены, это большой вопрос. Потому что понять, на какую цену будет падать это дизельное топливо в цене и в какой период времени, довольно сложно спрогнозировать. Но если падение незначительное на бирже будет, то на розницу оно, скорее всего, не отразится", - говорит Петр Петрончак, независимый эксперт.

А вот теперь давайте разбираться. За что же мы на самом деле платим, когда покупаем бензин? Ведь одно дело добыть нефть и совсем другое получить из сырья продукт, пригодный для заправки авто.

Доля нефти в конечной стоимости литра бензина чисто символическая - около 4%. А вот большая часть, до 60% - это налоги. То есть акциз на бензин и налог на добычу полезных ископаемых. Именно поэтому бензин не дешевеет, когда падает цена нефти. Естественно, в стоимость закладывают услуги нефтеперерабатывающих заводов, расходы по транспортировке и торговые надбавки АЗС.

Вот как раз АЗС автомобилисты и решили байкотировать. В социальной сети водителям предлагают присоединиться к акции и опустить цены на бензин. Главное условие - объезжать стороной три крупные топливные сети. Каждую игнорировать по два месяца подряд. Первый этап уже стартовал и продлится до середины марта.

Судя по комментариям в интернете, особого доверия у водителей такие призывы не вызвали. Акция полностью завершится в июле. И, по прогнозам экспертов, к тому времени литр топлива еще прибавит в цене, возможно, даже не однажды.

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