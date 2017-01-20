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Автор:
Клим Куликов

"Иркут" уступил "Самаре" – 66:70

Опубликовано: 20.01.2017 14:25

Изображение За такую команду не стыдно. Баскетболисты "Иркута" минувшим вечером проводили очередную встречу суперлиги-1. Соперником "черно-оранжевых" были соседи по турнирной таблице - баскетбольный клуб "Самара".

Игра "Иркута" и "Самары", без сомнения, относится к центральным. Хозяева в турнирной таблице буквально дышат в спину гостям. Поэтому в случае победы иркутяне могли выйти на третью строчку. Кроме того, "Иркут" в первом круге выиграл у "Самары" на их паркете. И в этот вечер во дворце спорта ждали настоящую битву.

Начало встречи пошло по знакомому сценарию. Иркутяне повели "плюс 5". Картина не изменилась и во второй четверти, только запас очков был очень хрупким "плюс 7". И в какой-то момент иркутяне потеряли концентрацию, а самарцы довольно быстро сравняли счет. 32:32 - к большому перерыву.

В заключительном отрезке началась та самая битва. Равенство счета в этом матче было зафиксировано 11 раз, а лидер менялся 15 раз. При счете 55:60 "Иркут" начал давить самарцев. Глеб Герасименко, Семен Шашков, Дмитрий Злобин делают счет снова равным. И в конце нервы уже были на пределе. Болельщики были готовы выйти на площадку, чтобы помочь нашим, а Антонио Каетано призывал потусторонние силы. "Трешка " Константина Новикова вселила надежду хотя бы на овертайм, но Злобин промахивается в нужный момент. "Наверное, файтинг проиграли. Борьбу под кольцом. Очень важные очки нам забили. Сами не попали. Боролись до конца", - сказал Глеб Герасименко, игрок БК "Иркут".

Гости еще раз переломили ход игры и довели матч до победного – 66:70. "Мы сегодня выиграли, однозначно. Счет не отражает. Я поблагодарил ребят, они сегодня сыграли командой. Если будем в том же духе играть, то тяжело будет нас остановить", - прокомментировал Алексей Лобанов, главный тренер БК "Иркут".

Так обидно не было давно. Но за команду не стыдно. Этот "Иркут" подарил людям баскетбол, которого ждали долгие годы.

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