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Автор:
Альфия Еремеева

Машины скорой помощи пойдут на таран?

Опубликовано: 18.01.2017 19:13

Изображение Спецмашины в приоритете. "Скорой помощи" предлагают не церемониться с автомобилистами, которые мешают ехать на вызов. Поводом для возмущения общественности послужил недавний случай в Петропавловске-Камчатском. Медики не успели спасти мужчину, поскольку путь во двор преградила неуступчивая автоледи. Экстренные службы в Иркутске подтверждают: хамство на дороге не редкость. Как с этим можно бороться?

Пропусти и спасешь чью-то жизнь. Социальный ролик из сети показывает, что было бы, если б скорая помощь стала стеклянной. Иногда только шокирующие кадры дают понять какую ошибку совершают те, кто из принципа не уступает дорогу.

Фельдшер Виктория Лаврентьева работает на "скорой" 19 лет. Рассказывает: путь до пациента иногда сложнее, чем сам вызов. Но даже в экстренном случае водитель обязан убедиться, что его пропускают, и лишь потом ехать. Чего не скажешь о других участниках движения. "У нас был больной без сознания. Ехала машина с мигалками, потому что был большой затор. Водитель даже на нас не смотрел, разговаривал по телефону, смотрел вправо. Налево он даже не посмотрел, и, когда машина проходила мимо него с мигалками, он врезался прямо нам в бок. Пришлось разбираться на месте, потому что нам нужно следовать дальше. Просто водители обменялись данными", - говорит Виктория Лаврентьева, фельдшер Иркутской станции скорой медицинской помощи.

Опытные водители "скорой" знают все объездные пути и предпочитают не лезть на рожон хамам. Но заторы - это только полбеды. Еще сложнее, когда до пациента несколько метров, а к подъезду не пробраться. "Заезжаешь в новостройку - побросали машины. А, допустим, детская бригада к ребенку - ребенок посинел. И получается так, что и пешком врачи идут", - сказал Константин Хлестов, водитель Иркутской станции скорой медицинской помощи.

Драгоценные минуты теряют и пожарные, когда путь к дому заставлен другим транспортом. Расталкивать машины самим или вызывать ГАИ не берутся - лишняя трата времени. Чтобы все же справиться с огнем, пожарные разворачивают два, а то и три рукава. "Опять же это все время. То есть если мы подъехали к подъезду, зашли в эту квартиру через 20 сек, если мы остановились в начале дома и до третьего подъезда тянем рукавную линию, мы в квартиру заходим по истечению минуты", - объясняет Артем Овчинников, начальник ПСЧ №1 им. С.А. Омельянчика.

Вопрос об особом статусе экстренных служб пока только обсуждают. Общественная палата России предлагает снять ответственность за поврежденные во время выезда машины. Для этого придется менять закон. А, возможно, и градостроительные нормы. Ведь по-другому некоторые водители не понимают. "Почти всегда не пускают. Просто не видят такую большую машину, потому что мигалки стоят сверху и в заднее зеркало легковой машины не видно машины. И музыка на всю громкость, не слышат звук вообще и не пропускают", - отмечает Анатолий Мартынов, водитель ПСЧ №1 им. С.А. Омельянчика.

Разрешат ли экстренным службам идти на таран ради спасения жизни, пока неясно. А в Иркутске с хамством на дорогах решили бороться своими методами. С понедельника пожарные машины оборудуют видеорегистраторами. До этого случаи, когда спецтранспорт упорно не видели, часто оставались безнаказанными. Факты нарушения будут передавать в МВД. И, может, такая мера изменит отношение других водителей к экстренным службам.

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