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Автор:
Анастасия Байдракова

Получить полис ОСАГО в онлайн-режиме оказалось непросто

Опубликовано: 18.01.2017 18:10

Изображение Получить ОСАГО не выходя из дома. С 1 января услугу онлайн-оформления должны предоставлять автомобилистам все страховые компании России. По задумке это должно облегчить жизнь людям и сэкономить их время. Кроме того, значительно помочь тем, кто живет в глубинке. Но на практике владельцы авто не спешат за полисом в интернет.

Аварии на дорогах страны происходят ежедневно, а в городе их десятки. В такой ситуации важно быть застрахованным. Иметь полис КАСКО или ОСАГО. Владислав Метляев рассказывает: сегодня повезло дважды. Во-первых, машину второй участник ДТП даже не задел - ушел в дерево. Во-вторых, полис действует последний день. Мужчина как раз собирался за новым, когда попал в аварию. "Я, наверное, воспользуюсь возможностью обычного оформления, онлайн пока нет. Потому что я, наверное, сменю компанию. Легче прийти и зарегистрироваться пока не онлайн. А если продлять, наверное, онлайн", - говорит Владислав Метляев, участник ДТП.

Онлайн оформление полиса - дело в теории нехитрое. Сначала нужно завести себе личный кабинет. В нем учитывают данные паспорта и прописки. Потом пользователю приходит SMS с ключом активации кабинета. И можно заходить, заполнять формы и оплачивать - все онлайн. Но на практике возникает много сбоев, жалуются люди.

- Купить полис ОСАГО через интернет невозможно! Кто не согласен, может проверить! С 1 января пытаюсь купить у всех компаний, прохожу мучительное заполнение одних и тех же данных, то куда-то переадресовывают уже после прохождения проверки, а там не проходит проверка этих же данных, то замысловатые пароли подтверждения с разной раскладкой клавиатуры.

- 5 дней бился, только вчера получил полис. Слов не подберешь, одни эмоции.

- Хотел сегодня купить ОСАГО онлайн, но у меня по нескольким страховым стоимость полиса выше, чем в прошлом году примерно на 45%.

- Два дня пытаюсь купить полис. Уже все по несколько раз проверено, но теперь из адреса пропало название улицы и не могу добавить. Все это делается специально, чтобы мы шли в офис и покупали полис с допами.

В компаниях действительно часто навязывают дополнительные услуги: страхование жизни или пассажиров. Онлайн это сделать невозможно. Как невозможно и "отсечь" водителя, если он в "черном" списке. "Так они оформляют полис, получается, вслепую. Они не имеют возможности отказать страхователю. Они и по закону не имеют возможности отказать страхователю, но в офисе они всегда могут сказать: "У нас нет бланка". Закончились бланки на сегодняшний день. И наиболее аварийные категории, такие как таксисты и так далее, они им отказывают просто-напросто в страховании", - рассказывает Евгений Лукьянов, уполномоченный представитель Межрегиональной ассоциации аварийных комиссаров по Иркутской области.

Инициатива введения электронных полисов принадлежит Центробанку. Так что и жаловаться, если что-то не получается с онлайн-договором, призывают на сайте ЦБ РФ. Что касается доверия к распечатанному на обычном принтере полису, попавшим в ДТП советуют: всегда проверяйте документ второго участника, даже если он на гербовой бумаге. Для этого достаточно вбить номер полиса на сайте Российского союза автостраховщиков. Марка и номер машины должны совпасть.

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