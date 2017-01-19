Автор: Внеш. корр.

Требуется помощь погорельцу в Марково

Опубликовано: 18.01.2017 17:52

Помощь придет. В предыдущих выпусках программы "Новости" мы рассказывали о происшествии в садоводстве Мичуринец, что под Иркутском. Там в результате пожара в частном доме погибли два ребенка четырех и двух лет. Администрация Иркутского района сейчас оказывает помощь матери погибших. Необходимо подыскать жилье, восстановить документы.

"Сейчас будут восстанавливаться и свидетельства о рождении детей, и ее паспорт, который сгорел, и кредитная карта. Ей также будет оказана срочная помощь как погорельцу. Написала она уже заявление, помогли ей оформить все эти документы. Вопрос о дате похорон пока не стоит, но я точно могу всех уверить, что мама будет хоронить ребятишек не за свои деньги: и соцзащита поможет, и администрация поможет", - сообщила Екатерина Михайлова, председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района.

Помочь женщине может каждый. Одежду и обувь для нее принимают в администрации Марковского муниципального образования по адресу: р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1. Деньги просят перечислять на банковские реквизиты благотворительного фонда развития Иркутского района. В разделе назначение платежа указать "пожертвование для погорельцев в Марково".

р/счет 40703810318350032139

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК

БИК 042520607

к/с 30101810900000000607

Получатель: Благотворительный фонд развития Иркутского района (БФРИР), ИНН 3808187531, КПП 382701001

Назначение платежа: Пожертвование благотворительной организации для погорельцев в Марково, л/с 304034

Для пожертвований на сайте благотворительного фонда развития Иркутского района по адресу bfrir.ru в разделе "ПОМОЧЬ" выберите раздел "Пожар".

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