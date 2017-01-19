виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-29
Чт
день
-13/-15
Чт
вечер
-16/-18
Пт
ночь
-17/-19

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.1830
Евро/Рубль:
  63.2252

По данным ЦБР (2017.01.19)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Январь >
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Новости - видео

Выпуск новостей за 18.01.2017 (72.32)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Татьяна Алексеева

"Спорт в лицах": Виктория Карлышева

Опубликовано: 18.01.2017 17:45

Изображение Европейская федерация пауэрлифтинга признала иркутянку Викторию Карлышеву лучшей спортсменкой Европы 2016 года. Она стала единственной россиянкой, кому присвоили столь высокое спортивное звание. А тем временем девушка, которая теперь носит уважаемый титул, рассказала, чего ждет и о чем мечтает. В эфире наша рубрика "Спорт в лицах".

Симпатичная, хрупкая, с большими ясными глазами девушка. Казалось бы, что может связывать Викторию Карлышеву и тяжелое грубое железо? Оказалось, связывает их многое и, прежде всего, успех. В прошлом году на чемпионате Европы по пауэрлифтингу Виктория Карлышева в весовой категории 57 кг заняла первые места в приседании и становой тяге, второе место в жиме лежа. В сумме троеборья она набрала 527,5 кг и стала абсолютной чемпионкой Европы, установила юниорский мировой рекорд. И подобных достижений у Виктории множество. Но начиналось все не в этом зале. Первые шаги в спорте Вика сделала в легкой атлетике. Но... как-то не пошло. "Прошло какое-то время, и первый мой тренер мне предложил штангой заняться, и я пришла к Деханову, стала тренироваться здесь, мне понравилось", - вспоминает Виктория Карлышева, лучшая спортсменка Европы по пауэрлифтингу.

Теперь ежедневные тренировки, мотивация к другим достижениям, а также преодоление себя - это повседневная жизнь Виктории. Впереди Польша и Всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Спортсменка поедет туда летом. "Хочется надеяться, что Вика достигнет еще более высоких результатов, я в этом как тренер и не сомневаюсь даже", - сказал Александр Деханов, старший тренер-преподаватель отделения пауэрлифтинга.

Еще одно достижение девушки - диплом политехнического университета. Виктория говорит, что пока еще останется в спорте, а позже приступит к работе по профессии. И, конечно, мечтает она о большом счастье для себя лично. "Мечтаю создать семью, родить детей, ну и просто быть счастливой женщиной", - призналась Виктория Карлышева.

У нее обязательно все получится. Ведь в характере этой мягкой девушки есть настоящая спортивная воля.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6674540042877 Sec.