Автор: Татьяна Алексеева

"Спорт в лицах": Виктория Карлышева

Опубликовано: 18.01.2017 17:45

Европейская федерация пауэрлифтинга признала иркутянку Викторию Карлышеву лучшей спортсменкой Европы 2016 года. Она стала единственной россиянкой, кому присвоили столь высокое спортивное звание. А тем временем девушка, которая теперь носит уважаемый титул, рассказала, чего ждет и о чем мечтает. В эфире наша рубрика "Спорт в лицах".

Симпатичная, хрупкая, с большими ясными глазами девушка. Казалось бы, что может связывать Викторию Карлышеву и тяжелое грубое железо? Оказалось, связывает их многое и, прежде всего, успех. В прошлом году на чемпионате Европы по пауэрлифтингу Виктория Карлышева в весовой категории 57 кг заняла первые места в приседании и становой тяге, второе место в жиме лежа. В сумме троеборья она набрала 527,5 кг и стала абсолютной чемпионкой Европы, установила юниорский мировой рекорд. И подобных достижений у Виктории множество. Но начиналось все не в этом зале. Первые шаги в спорте Вика сделала в легкой атлетике. Но... как-то не пошло. "Прошло какое-то время, и первый мой тренер мне предложил штангой заняться, и я пришла к Деханову, стала тренироваться здесь, мне понравилось", - вспоминает Виктория Карлышева, лучшая спортсменка Европы по пауэрлифтингу.

Теперь ежедневные тренировки, мотивация к другим достижениям, а также преодоление себя - это повседневная жизнь Виктории. Впереди Польша и Всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Спортсменка поедет туда летом. "Хочется надеяться, что Вика достигнет еще более высоких результатов, я в этом как тренер и не сомневаюсь даже", - сказал Александр Деханов, старший тренер-преподаватель отделения пауэрлифтинга.

Еще одно достижение девушки - диплом политехнического университета. Виктория говорит, что пока еще останется в спорте, а позже приступит к работе по профессии. И, конечно, мечтает она о большом счастье для себя лично. "Мечтаю создать семью, родить детей, ну и просто быть счастливой женщиной", - призналась Виктория Карлышева.

У нее обязательно все получится. Ведь в характере этой мягкой девушки есть настоящая спортивная воля.