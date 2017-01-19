Автор: Марина Беклемишева

Скульптуры Альфиза Сабирова смогут увидеть иркутяне

Опубликовано: 18.01.2017 17:36

Тот, кто придумывает легенды. Уральский скульптор Альфиз Сабиров создает уникальные композиции из металла и камня. В пятницу художник впервые покажет свои работы иркутянам. Выставка "Время ветра" пройдет в галерее современного искусства. К открытию экспозиции мастер готовится уже неделю.

Что представляют собой закат, вода или небо? Стихию принято изображать на картинах или показывать в фильмах. А молодой, но уже известный скульптор из Перми Альфиз Сабиров создает свои личные легенды из металла и камня. Объединяя воспоминания детства, мифы Востока и Запада, сны и реальность, он пытается осмыслить мир. Вот "Бессонница", которая представилась художнику отполированным бронзовым скатом: гладкая волнообразная поверхность растекается и захватывает все вокруг, принимая любой цвет и очертания. Авторский стиль Альфиза Сабирова в философии сочетания фактур. "Где-то такая глыбистая шероховатость, древняя такая поверхность. Где-то сочетание этой древней поверхности с отполированными гладкими изящными такими поверхностями, объемами, формами. И вот этот как раз стык и дает нам сочетание трех времен: прошлое, настоящее и будущее. То есть идет разговор в контексте триединства времени", - объясняет Альфиз Сабиров, скульптор.

Рассматривать скульптуры Альфиза Сабирова нужно внимательно, чтобы не упустить важные детали. За каждым образом здесь история о чем-то большем. Вот композиция "Барс. Табар", или "Ищущий барс". Кажется, мифическое существо абсолютно статично, но одна нога чуть согнута, а это значит, Барс готов к прыжку. Или скульптура "Батор. Прикосновение". Взгляд на древнего героя из современности. Загадка не отпускает и заставляет взгляд вновь и вновь останавливаться на "Мыслителе", вдохновленном скульптурой Родена. Или "Пораженном" воине, застывшим между жизнью и смертью. В зале галереи современного искусства в ближайшие полтора месяца посетителям предстоит увлекательное знакомство с миром, созданным художником. "Тема этнических традиций народа, тема эпоса, тема легенд, преданий. Нам кажется, что именно иркутский зритель сможет по достоинству, уже будучи подготовленным во многом, оценить его работы", - сказала Ольга Бронштейн, директор галереи современного искусства.

А пока Альфиз Сабиров готовит сюрприз к открытию выставки. Из глыбы льда вырезает скульптуру, которую затем занесут прямо в галерею. Композиция будет медленно таять, а вода стекать в землю. Эта метафора, говорит художник, тоже о времени, точнее, связи времен. После зимы обязательно будет лето, после заката новый рассвет, а за прошлым неразрывно следует будущее. И одно без другого было бы невозможно.