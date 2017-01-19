Автор: Виктория Малая

Выставка микроминиатюр Анатолия Коненко открылась в Иркутске

Опубликовано: 18.01.2017 17:30

На этой выставке без увеличительного стекла не обойтись. А многие предметы вообще видны только в микроскоп. Микроминиатюры знаменитого художника Анатолия Коненко теперь можно увидеть, а точнее, разглядеть в Иркутске. Как выглядит самая маленькая в мире книга и насколько сложно пустить караван верблюдов через игольное ушко, узнавала съемочная группа программы "Новости".

Сыграть на этой гитаре нельзя, даже рассмотреть ее удается с трудом. Это точная копия инструмента бас-гитариста группы "Скорпионс", сделана из кости мамонта на половине кедрового орешка. Отдельная страсть художника, особенно в последние годы - микрокниги. Вот томик Чехова. Его размер меньше миллиметра. Но рассказ писателя "Хамелеон" напечатан полностью, до последней строчки. Перелистывать страницы можно лишь заостренным кончиком человеческого волоса. Это самая маленькая книга в мире. Все инструменты для работы мастер создает сам. Процесс изготовления настолько кропотливый, что порой приходится даже сдерживать дыхание, чтобы не испортить будущую миниатюру. Идеи для новых работ художнику подсказывают почитатели его работ. "Посетители, которые приходят на выставку, обязательно спрашивают: а вот это вы можете сделать? То есть это целый большой список, и некоторые вещи действительно интересные, которые можно брать и делать. Ты должен показывать разнообразие материалов, разнообразие самих идей, размеров, направлений прикладного искусства", - делится Анатолий Коненко, художник микроминиатюрист.

Ну и конечно, не обошлось без подкованной блохи и верблюдов в игольном ушке. Их там ровно 12 штук. Тут же самые маленькие карты, миниатюрный герб Иркутска и ожерелья, которые, пожалуй, будут впору только мухе или осе.

Самые известные миниатюры художника Анатолия, конечно, находятся и в личных коллекциях президента, и музеях разных стран. Один из них постоянно работает во Франции, в городе Монтелемар. А точную копию Эйфелевой башни теперь можно увидеть и в Иркутске. Копия меньше оригинала в сто тысяч раз. При этом трехмиллиметровая фигура полностью повторяет символ Парижа. Даже в объемах сохранили все пропорции. Маленькую башню автор поместил на лапку комара. Выставка будет работать почти два месяца. Разглядеть искусство под лупой иркутяне смогут до 19 марта.