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Автор:
Ирина Белогривая

Дмитрий Бердников посетил школу и детсад

Опубликовано: 18.01.2017 17:23

Изображение В Иркутске в 2017 году продолжат строить и реконструировать детские сады и школы. Как сообщил мэр Дмитрий Бердников, это один из приоритетов в работе мэрии. Сегодня он посетил новое дополнительное здание детского сада №10 на улице Новаторов.

Его построили меньше чем за год. Оно сможет вместить почти полторы сотни детей. Семь групп, спортзал, пищеблок, медкабинет, пункт охраны. На улице обустроили спортивную и прогулочную площадки. В ходе поездки глава города побывал в средней школе №31 в микрорайоне Зеленый. Ее совсем недавно открыли после реконструкции. С сентября здесь шел капитальный ремонт. Благодаря чему удалось организовать занятия шести начальных классов в одну смену. "Мы оснастили блок всем необходимым. Тут есть пожарная сигнализация, пожарные гидранты. То есть с точки зрения пожарной и санитарной безопасности блок полностью оснащен", - сообщила Антонина Корочкина, директор школы №31 г.Иркутска.

В 2017 году в областном центре откроются сразу три школы. С 1 сентября начнет работу начальный блок 66-й, основной корпус 64-й, а также новая школа в жилом комплексе Эволюция.

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Дмитрий Бердников посетил школу и детсад
Анонимный посетитель 18 января 2017 г., 18:22
 
Сообщений: 52009
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65503
 
Анонимный посетитель 18 января 2017 г., 18:22
 
Сообщений: 52009
Регистрация: 01.01.2010

Мария писал(а):
ошибки! судя по новости вся школа была на ремонте, а ремонт произвели в одном блоке, в котором занятия не проводились. И не 6 классов учатся в первую смену, а вся начальная школа!
 
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