Автор: Ирина Белогривая

Дмитрий Бердников посетил школу и детсад

Опубликовано: 18.01.2017 17:23

В Иркутске в 2017 году продолжат строить и реконструировать детские сады и школы. Как сообщил мэр Дмитрий Бердников, это один из приоритетов в работе мэрии. Сегодня он посетил новое дополнительное здание детского сада №10 на улице Новаторов.

Его построили меньше чем за год. Оно сможет вместить почти полторы сотни детей. Семь групп, спортзал, пищеблок, медкабинет, пункт охраны. На улице обустроили спортивную и прогулочную площадки. В ходе поездки глава города побывал в средней школе №31 в микрорайоне Зеленый. Ее совсем недавно открыли после реконструкции. С сентября здесь шел капитальный ремонт. Благодаря чему удалось организовать занятия шести начальных классов в одну смену. "Мы оснастили блок всем необходимым. Тут есть пожарная сигнализация, пожарные гидранты. То есть с точки зрения пожарной и санитарной безопасности блок полностью оснащен", - сообщила Антонина Корочкина, директор школы №31 г.Иркутска.

В 2017 году в областном центре откроются сразу три школы. С 1 сентября начнет работу начальный блок 66-й, основной корпус 64-й, а также новая школа в жилом комплексе Эволюция.