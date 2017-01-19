По данным ЦБР (2017.01.19)
Выпуск новостей за 18.01.2017 (72.32)
В Иркутске в 2017 году продолжат строить и реконструировать детские сады и школы. Как сообщил мэр Дмитрий Бердников, это один из приоритетов в работе мэрии. Сегодня он посетил новое дополнительное здание детского сада №10 на улице Новаторов.
Его построили меньше чем за год. Оно сможет вместить почти полторы сотни детей. Семь групп, спортзал, пищеблок, медкабинет, пункт охраны. На улице обустроили спортивную и прогулочную площадки. В ходе поездки глава города побывал в средней школе №31 в микрорайоне Зеленый. Ее совсем недавно открыли после реконструкции. С сентября здесь шел капитальный ремонт. Благодаря чему удалось организовать занятия шести начальных классов в одну смену. "Мы оснастили блок всем необходимым. Тут есть пожарная сигнализация, пожарные гидранты. То есть с точки зрения пожарной и санитарной безопасности блок полностью оснащен", - сообщила Антонина Корочкина, директор школы №31 г.Иркутска.
В 2017 году в областном центре откроются сразу три школы. С 1 сентября начнет работу начальный блок 66-й, основной корпус 64-й, а также новая школа в жилом комплексе Эволюция.
|Дмитрий Бердников посетил школу и детсад
|Анонимный посетитель
|18 января 2017 г., 18:22
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Сообщений: 52009
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|18 января 2017 г., 18:22
|
Сообщений: 52009
Регистрация: 01.01.2010
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Мария писал(а):