Автор: Екатерина Лыкова

"Время денег"

Опубликовано: 18.01.2017 17:18

Цифры, которые удивили. Доллар упал в цене ниже 59 рублей. Таким его видели последний раз в июле 2015-го. Специалисты связывают падение с ростом мировых цен на нефть. Что ждет финансовый рынок в ближайший месяц и какими будут расходы покупателей, расскажем в нашей традиционной рубрике "Время денег".

Ажиотажа среди населения падение курса доллара не вызвало. Менять купленные зеленые на рубли народ не спешит. Те, кто хранил сбережения в иностранной валюте, не изменяют своим принципам. А покупают американца в основном туристы. Сейчас как раз сезон отдыха за границей. С такими правилами экономисты согласны. И в очередной раз советуют хранить деньги в той валюте, в которой собираетесь делать покупки. Долгосрочных прогнозов по курсу не решается давать никто. Но в ближайшее время значительных колебаний на финансовом рынке не предвидится. "Цена на нефть дорожает, укрепляется и рубль, серьезных предпосылок для каких-то изменений курса на сегодняшний день мы не наблюдаем, и возможно как небольшое укрепление курса рубля, так и его снижение, факторов довольно много, начиная от той же стоимости на нефть, и, может быть, возможно снижение каких-то санкций, нагрузки по санкциям", - сказал Степан Березовский, заместитель директора банка по розничному бизнесу.

Как итог доллар сегодня 59.18. Евро тоже заметно упал в цене. Стабильность, пожалуй, лучшее, что может предложить социальный холодильник. С начала декабря значительных изменений на полках не произошло. Поддерживают покупателей сливочное масло, хлеб и молоко. А вот кто уж пошел навстречу, так это отборное яйцо: растаяло в цене сразу на два рубля. Но те же два рубля набрала курица. Как говорится, то на то и вышло.

Для автолюбителей новый год принес хорошие новости. Цена на бензин за последний месяц остается на одном и том же уровне. Запустил руку в кошелек только дизель, за месяц он прибавил 30 копеек.