Автор: Яна Романова

Общедомовые нужды будем оплачивать по нормативам

Опубликовано: 18.01.2017 17:12

"Резиновые" квартиры и утечки в подвалах - больше за это платить не придется! С начала этого года по всей стране изменился расчет платы за общедомовые нужды. Уже в платежках за январь их включат в состав жилищной услуги. Система начислений тоже будет другой. До сих пор плату за освещение подъезда, его обогрев, воду, которую используют для мытья полов, содержание чердаков и подвалов рассчитывали по показаниям общедомовых счетчиков и равномерно распределяли между жильцами. Теперь будут конкретные нормативы.

Жаркие споры по поводу завышенных цифр за общедомовые нужды в коммунальных платежках жильцы многоэтажки Иркутска-II ведут уже несколько месяцев. За общую горячую воду, например, с каждой квартиры в месяц просят больше 500 рублей. Пенсионерка Галина Любимова удивляется: сумма со всего дома такая, как будто кипяток льется круглые сутки. "Весь подъезд у нас кипятком, видимо, моется, все удивляются. Уборщица столько льет? По 2-3 ведра берет с квартиры", - говорит Галина Любимова, житель дома №100 на ул.Мира.

Возможно, жильцам этого дома пойдет на пользу нововведение. Уже со следующего месяца жильцы будут оплачивать общедомовые нужды по нормативам. То есть сумма будет фиксированная каждый месяц. А вот то, что пойдет сверх этой самой нормы, перерасход, оплачивать будет уже управляющая компания. "Это сделано для того, чтобы УК, ТСЖ, ЖСК были заинтересованы в минимизации потребления коммунальных ресурсов. Будут искать утечки, устранять "резиновые" квартиры, искать воровство, - поясняет Максим Тельтевский, замгенерального директора СРО "Содружество ЖКХ".

Расчетный норматив пока повышать не будут. Как скажется нововведение, говорить рано. Есть мнение, что особо разницу жильцы не почувствуют, а вот коммунальники, возможно, станут более ответственны. В желании сэкономить будут использовать энергосберегающие технологии, вести учет реально проживающих граждан. Ведь никто не хочет переплачивать из своего кармана.