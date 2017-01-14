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Автор:
Внеш. корр.

Ради фото подростки поднялись на телевышку

Опубликовано: 16.01.2017 18:13

Изображение Селфи с телевышки. В Иркутске два подростка поднялись на высоту 150 метров, чтобы сделать фото. Они остались живы. Но заработали себе массу проблем.

Этот смелый мальчик на своей странице в социальной сети гордо делится с друзьями новыми снимками. Вместе с подругой он взобрался на телевизионную вышку. Ни высота в 150 метров, ни обилие проводов и антенн смельчаков не остановили. Что такое - побывать на вышке с работающей аппаратурой и излучением, рассказал специалист. "По технике безопасности перед производством каких-то работ отключаются все передатчики, то есть снимается все облучение, излучения всех-всех антенн. И после этого производятся какие-то работы в определенное время. У нас на вышке порядка 20 тысяч ват, антенны стоят целая куча: и радио, и телевизионная. Находиться в зоне облучения этих антенн очень опасно для здоровья. Это практически как побывать в микроволновке", - сказал Николай Щапов, старший техник телевизионной компании.

Подросток и его подруга сумели тихо уйти с вышки и уехали домой. По факту полиция провела проверку. Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Вероятнее всего, любители селфи в будущем станут частыми гостями комиссии. Но они хотя бы остались живы.

Похожий случай произошел в сентябре 2016 года. В Бодайбо подросток, чтобы сделать селфи, залез на столб линии электропередач в лесу и получил удар электрическим током. Тогда же, в сентябре, 10-летний мальчик в Иркутске выпал из окна многоэтажки в Солнечном. По некоторым данным, это тоже была попытка сфотографировать себяшку.

По словам психологов, такое поведение распространено у подростков по нескольким причинам. Среди них попытки завоевать одобрение у сверстников или получить дозу адреналина. "Это те, которые в свое время не нашли свое место в обществе. Это могут быть неуверенные люди, те, которые не одобряются своим окружением или значимыми взрослыми. Это могут быть люди, которые сверхзначимы для самих себя, и поэтому они любым способом привлекают к себе внимание, в том числе и таким, который сопряжен с риском для жизни", - говорит Ольга Капустюк, психолог ГУ МВД России по Иркутской области.

МВД России разработало памятку "Безопасное селфи". Полиция Иркутской области призывает родителей вместе с детьми изучить ее, разговаривать с подростками. Необходимо помнить, что жизнь - это слишком высокая плата за необычный снимок.

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Ради фото подростки поднялись на телевышку
Анонимный посетитель 16 января 2017 г., 19:27
 
Сообщений: 52005
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65476
 
Анонимный посетитель 16 января 2017 г., 19:27
 
Сообщений: 52005
Регистрация: 01.01.2010

Суровый писал(а):
размножатся они больше не будут.
 
Анонимный посетитель 16 января 2017 г., 19:39
 
Сообщений: 52005
Регистрация: 01.01.2010

Алексей писал(а):
20 тысяч ватТ !
 
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