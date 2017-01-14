Автор: Ирина Белогривая

Электронные сервисы для работы с населением начнут работать в Иркутске

Опубликовано: 16.01.2017 17:17

Проголосовать за проект, оставить жалобу, получить муниципальную услугу или справочную информацию в режиме онлайн. Электронные сервисы для работы с населением запустят в этом году в Иркутске.

Вопрос обсуждали на совещании, которое провел мэр Дмитрий Бердников. Он подчеркнул, что новые сервисы позволят эффективно и оперативно решать вопросы развития города. Такая работа в онлайн-режиме - один из этапов проекта "Открытая мэрия". Он стартовал в 2016 году. В него входят и личные встречи мэра и глав округов с гражданами.