По данным ЦБР (2017.01.14)
Выпуск новостей за 16.01.2017 (72.38)
Проголосовать за проект, оставить жалобу, получить муниципальную услугу или справочную информацию в режиме онлайн. Электронные сервисы для работы с населением запустят в этом году в Иркутске.
Вопрос обсуждали на совещании, которое провел мэр Дмитрий Бердников. Он подчеркнул, что новые сервисы позволят эффективно и оперативно решать вопросы развития города. Такая работа в онлайн-режиме - один из этапов проекта "Открытая мэрия". Он стартовал в 2016 году. В него входят и личные встречи мэра и глав округов с гражданами.
|Электронные сервисы для работы с населением начнут работать в Иркутске
|Анонимный посетитель
|16 января 2017 г., 19:23
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Сообщений: 52005
Регистрация: 01.01.2010
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Адрес новости:
|Анонимный посетитель
|16 января 2017 г., 19:23
|
Сообщений: 52005
Регистрация: 01.01.2010
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Суровый писал(а):