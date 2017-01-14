Автор: Яна Романова

На 300 рублей вырастет минимальный размер оплаты труда в России

Опубликовано: 16.01.2017 17:14

Изменения вступят в силу с 1 июля. Повышение произойдет на 4% - это прогнозный уровень инфляции. Итоговая цифра - 7800 рублей. Затронет это почти миллион человек, большая часть из них - госслужащие.

В федеральном министерстве труда говорят: рост МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства. В Иркутской области прошлым летом МРОТ установили на уровне 8259 рублей, на севере региона - 10754 рубля. Сообщают "Сибирские новости".

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