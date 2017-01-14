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Автор:
Анастасия Байдракова

Вандалы сломали елки в Комсомольском парке

Опубликовано: 16.01.2017 17:08

Изображение Пали от рук вандалов. Молодые елки в Комсомольском парке Иркутска срубили неизвестные. Аллею высадили в 2015 году в честь юбилея Победы. Участвовали и простые горожане, и депутаты, и предприятия. Об этом напоминают таблички на аллее. По одной из версий, сломанные деревья - своеобразная месть властям или бизнесменам.

Аллея молодых пушистых елочек сегодня преображается. Куча снега вокруг каждого еще живого дерева - попытка защитить растения от вандалов. Только на прошлой неделе они нападали дважды. Ночью, когда ворота парка закрыты, перелезали через забор и били фонари, ломали елки. Причем бросали деревца тут же.

Сторож в парке, конечно, есть. В 23.00 он закрывает ворота и обходит территорию. Следующий обход в 6.00, когда парк открывается. Есть и камеры наблюдения. Но территория слишком большая. "Около 10 камер находятся на главных аллеях, но вот здесь 300 метров посадки елок, около 150 елок было высажено именно к 9 Мая, к юбилею. И, конечно, здесь камеры везде не поставишь", - говорит Андрей Таюрский, руководитель администрации парка.

В мае 2015-го открытие аллеи стало настоящим праздником. Деревья к 70-летию Победы сажали школьники, ветераны, участвовали целыми семьями. Горожане радовались, что елки прижились, что пережили морозы. Для вандалов все это оказалось неважным. Они не разбирали, где, чья елка и кто посадил дерево. Сейчас делом занимается полиция. Наказание за незаконную рубку - штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет плюс опять же штраф.

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