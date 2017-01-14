виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-23
Вт
день
-14/-16
Вт
вечер
-15/-17
Ср
ночь
-16/-18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.3700
Евро/Рубль:
  63.1222

По данным ЦБР (2017.01.14)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Январь >
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Новости - видео

Выпуск новостей за 16.01.2017 (72.38)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

Спортобзор

Опубликовано: 16.01.2017 14:24

Изображение Братский саночник Семен Павличенко взял золото в латвийском городе Сигулда. Там проходил этап Кубка мира. А уроженка Ангарска Анастасия Кочержова удачно выступила на чемпионате Европы по бобслею. В прошлом году спортсменка сменила легкоатлетический манеж на ледовую трассу. Об этих и других событиях в спортивном обзоре.

Серебро чемпионата Европы. Ангарчанка Анастасия Кочержова в составе российского экипажа-двойки завоевала медаль на соревнованиях по бобслею в немецком Винтерберге. В дуэте с Надеждой Сергеевой они пришли к финишу с результатом 1 минута 55,02 секунды. От лидеров - немецкого экипажа - их отделяли 0,52 секунды. Бронза досталась австрийкам.

А братский саночник Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира в латвийской Сигулде. 1 минута 35 секунд - это результат спортсмена по итогам двух попыток. Причем во время первой Павличенко установил рекорд трассы. Второе место также за россиянином Романом Репиловым. Третьим стал австриец Вольфганг Киндль. Напомним, братчанин Семен Павличенко до этого завоевал золото на чемпионате Европы в немецком Кенигзее.

В Иркутске прошло первенство области по скалолазанию. В скорости состязались юные спортсмены. На соревнования приехали почти 100 участников. Самому младшему недавно исполнилось 7 лет. А самая взрослая - многократная чемпионка области, призер российских соревнований восемнадцатилетняя Ксения Кривошеева. Спортсмены разыграли 16 комплектов наград.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4497489929199 Sec.