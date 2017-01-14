Автор: Ирина Белогривая

Спортобзор

Опубликовано: 16.01.2017 14:24

Братский саночник Семен Павличенко взял золото в латвийском городе Сигулда. Там проходил этап Кубка мира. А уроженка Ангарска Анастасия Кочержова удачно выступила на чемпионате Европы по бобслею. В прошлом году спортсменка сменила легкоатлетический манеж на ледовую трассу. Об этих и других событиях в спортивном обзоре.

Серебро чемпионата Европы. Ангарчанка Анастасия Кочержова в составе российского экипажа-двойки завоевала медаль на соревнованиях по бобслею в немецком Винтерберге. В дуэте с Надеждой Сергеевой они пришли к финишу с результатом 1 минута 55,02 секунды. От лидеров - немецкого экипажа - их отделяли 0,52 секунды. Бронза досталась австрийкам.

А братский саночник Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира в латвийской Сигулде. 1 минута 35 секунд - это результат спортсмена по итогам двух попыток. Причем во время первой Павличенко установил рекорд трассы. Второе место также за россиянином Романом Репиловым. Третьим стал австриец Вольфганг Киндль. Напомним, братчанин Семен Павличенко до этого завоевал золото на чемпионате Европы в немецком Кенигзее.

В Иркутске прошло первенство области по скалолазанию. В скорости состязались юные спортсмены. На соревнования приехали почти 100 участников. Самому младшему недавно исполнилось 7 лет. А самая взрослая - многократная чемпионка области, призер российских соревнований восемнадцатилетняя Ксения Кривошеева. Спортсмены разыграли 16 комплектов наград.