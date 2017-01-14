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Автор:
Алексей Келэвро

Крупный пожар произошел на полигоне ТБО Иркутска

Опубликовано: 16.01.2017 14:20

Изображение Экспонаты музея под открытым небом иркутского полигона ТБО при пожаре не пострадали. Пятница, 13-е для работников свалки-музея на Александровском тракте ознаменовалась борьбой с огненной стихией. Грамотные действия работников свалки и вовремя подоспевших пожарных помогли избежать трагедии.

Около десяти часов вечера работники этого полигона ТБО заметили возгорание и сразу же вызвали пожарные службы. Около 6 часов пожарные расчеты тушили возгорание. По предварительным данным, горело около 3000 квадратных метров. Причины поджога установят специалисты, не исключен поджог. "Эту версию мы тоже будем отрабатывать. Возможно, такое было. Я говорю: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Также отрабатывается версия – поджог", - сказал Андрей Залозный, начальник пожарно-спасательного гарнизона г.Иркутска и Иркутского района.

По неофициальной информации, подозрительные молодые люди ходили возле ворот полигона. Они и воспользовались тем, что на территорию еще не выпустили собак. Как раз в этот промежуток они зашли с нескольких сторон и совершили поджог. К счастью, никто из сотрудников иркутского полигона ТБО не пострадал. Хотя они самоотверженно в первые же секунды бросились тушить пламя.

Именно грамотные действия работников свалки не позволили перекинуться огню на административные постройки и главную ценность - музейные экспонаты, о которых знают уже во всем мире. Не пострадал и медведь, живущий на территории музея. Одним словом, жертвой поджигателей стал только мусор.

К слову, взятые специалистами пробы воздуха в близлежащих районах не выявили никакой опасности для здоровья. Работа полигона не остановилась ни на минуту.

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