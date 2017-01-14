Автор: Екатерина Лыкова

Спортсмены Приангарья стали первыми на чемпионате и первенстве СФО по легкой атлетике

Опубликовано: 16.01.2017 14:02

Самые сильные и ловкие. Более 500 спортсменов Сибирского федерального округа приехали в Иркутск на чемпионат и первенство Сибири по легкой атлетике. За звание лучших боролись победители и участники мировых соревнований, а также новички.

Со скоростью пули спортсмены стремятся к победе. У каждого есть своя коронная дисциплина. Иркутянка Ирина Кириченко в прошлом сезоне установила рекорд в Приангарье. 18,35 - ее результат в метании ядра. На этих соревнованиях она покорила 17 метров 1 сантиметр. "Я для себя делаю ставки, какие-то нормативы свои, ну и выполняю, я сегодня в принципе довольна. Соревнования - это праздник, ты выходишь и показываешь себя, и здесь уже не надо настраиваться через силу, зрители помогают", - говорит Ирина Кириченко, легкоатлетка.

Рядом с опытными спортсменами хотят поставить рекорды новички. Как в личном, так и в командном первенстве. "Мы готовились долго к СФО, с сентября, для нас это, для меня, по крайней мере, серьезный старт, настраиваюсь тем, чтобы отобраться на Россию", - рассказала Виктория Мельник, легкоатлетка, сборная Омской области.

В этом году Иркутск в пятый, юбилейный, раз принимает спортсменов. Свою пятерку организации соревнований поставил олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики отметил хорошие условия для спортсменов, а также поделился секретами, которые помогут победить.

Андрей Сильнов, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту 2008 года: Во-первых, это упорство, надо поставить перед собой цель, и к этой цели стремиться, то есть целеустремленность, чтобы была целеустремленность, нужно много работать. Байкал, именно Иркутск стал для меня отправной точкой на Олимпийские игры, где я победил. Природные условия, природная зона, которая очень сильно заряжает.

Василий Шкурбицкий, главный судья соревнований: Все соперники сильные, в общем-то, это вся элита СФО в легкой атлетике представлена на этих соревнованиях. В состав сборной команды России входит практически 40% сибиряков, это те люди, которые живут за Уралом, сибиряки как кузница всей легкой атлетики.

Настойчивость и трудолюбие традиционно принесли победу сборной Иркутской области, серебро завоевала команда Красноярского края, третье место заняли спортсмены Алтайского края.